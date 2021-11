Ballando con Le Stelle, Selvaggia Lucarelli stronca Federico Fashion Style: “Ecco cosa ti castra”. Ridicolizzato

Giada Oricchio 06 novembre 2021 a

Stangato il tango di Federico Fashion Style: “Ecco cosa ti castra”. Durante il dancing show di Rai1, “Ballando con le Stelle, sabato 6 novembre, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina si esibiscono in un tango sulle note di “Purple Rain”. L’abito viola e il ciuffo alla Prince non mancano e secondo i giudici anche il ballo. La performance è ottima per i giudici, tranne che per i bastian contrari Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. La giurata, che quest’anno si è sintonizzata su un’ironia pungente ma non cruda, lo guarda con benevolenza: “A sua discolpa dico che non è stato il mio parrucchiere stasera” facendo riferimento alla capigliatura sparata “da presa elettrica”, poi lo affossa: “Forse vincerai questo programma, qui e fuori sarai un ottimo ballerino ma un pessimo personaggio di spettacolo. Al ballo darò un ottimo voto, ma sei il personaggio più impenetrabile di Ballando,vorrei sapere di più di te. Sei quello che in assoluto non racconta niente di sé, solo oggi hai fatto un piccolo cenno alla tua mania di controllo. Ecco il senso del controllo perenne ti castra”.

L’hair stylist non cede, anzi solleva il ponte levatoio a difesa della sua rocca: “Io sono così, sono uno misterioso, mi faccio scoprire” e Lucarelli replica indulgente: “La mia esperienza mi dice che spesso quelli così non nascondono proprio niente, ma vedremo”. Più severo Mariotto: “Nel tango deve guidare l’uomo, non la donna. Era una cosa stucchevole da morire, non mi è piaciuto niente, zero”. Federico Fashion Style pensa di aver concluso sano e salvo il giro della morte e si prepara ai voti, ma involontariamente la maestra lo tradisce rivelando che si rifiuta di fare salti e prese: “Non ci siamo parlati per tre giorni perché non vuole farle”. Carolyn Smith gli dà i compiti a casa per la prossima settimana: almeno due prese, l’imprenditore mastica amaro e Fabio Canino lo sbeffeggia: “Due prese di ballo... non per i fondelli”. Il bottino è 39 punti.

