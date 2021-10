Mauro Icardi-Wanda Nara, il disperato tentativo su Instagram per la pace

20 ottobre 2021 a

La storia della rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi riempie le pagine di gossip di mezzo mondo. Il calciatore argentino, di proprietà del PSG dopo il riscatto della scorsa estate dall'Inter, è stato beccato dalla moglie: la showgirl argentina è riuscita a leggere alcuni messaggi con Eugenia "La China" Suarez, che l'hanno spinta a rompere il rapporto. E secondo alcune indiscrezioni arrivate dal Sud-America addirittura a chiedere il divorzio. Il centravanti sta vivendo un periodo di crisi senza fine e non si sta neanche allenando con i compagni di squadra a seguito dell'intera vicenda, diventata di dominio pubblico per una storia Instragram pubblicata dalla stessa Wanda.

Ecco il messaggio galeotto, così Wanda Nara ha fulminato Icardi con la modella Suarez

E ora è arrivato anche l'ultimo tentativo per cercare di riconquistare la bella bionda. Icardi ha deciso di dimostrare il proprio amore per la consorte in tutti i modi e dopo aver postato numerose foto e storie su Instagram ora ha preso una decisione drastica. Il bomber ha levato il follow a chiunque, amici, parenti, vip, altri calciatori, e ha deciso di seguire soltanto la moglie Wanda su Instagram. Se si piomba sul profilo di Icardi balza subito all'occhio quel "1" tra i following, ovvero gli account seguiti. Basterà questa mossa per essere perdonato? Chissà.

Clamorosa rottura tra Wanda Nara e Icardi? “Un'altra famiglia rovinata per una tr*ia"

