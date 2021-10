Ecco il messaggio galeotto, così Wanda Nara ha fulminato Icardi con la modella Suarez

18 ottobre 2021 a

"Vorrei incontrarti in un bar in una parte del mondo dove nessuno ti conosce“. Sarebbe questo il messaggio galeotto inviato da Eugenia Suarez a Mauro Icardi che avrebbe fatto infuriare Wanda Nara. A rivelarlo il giornale argentino Clarin, secondo cui, però, il giocatore del Paris Saint German ed ex Inter non avrebbe mai incontrato la modella.

Dopo la sfuriata iniziale di Wanda, sembrava che la coppia fosse sulla via della riconciliazione. Icardi, infatti, ha pubblicato una foto insieme alla consorte in cui si intuiva la pace fatta. Poco dopo, però, Wanda Nara ha pubblicato un'altra foto con la mano senza anello, con il commento: "La mia mano mi piace di più senza anello". La telenovela è solo all'inizio.

