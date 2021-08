Barbara d'Urso, scatta la rivoluzione: chi non vedremo più a Pomeriggio 5

Francesco Fredella 31 agosto 2021 a

Barbarella torna. Più forte che mai e sempre con quel sorriso che la contraddistingue. Pomeriggio5 subisce un restyling e scalda i motori: al via da lunedì 6 settembre. Il famoso contenitore Mediaset del pomeriggio terrà compagnia agli italiani per un’altra stagione tv. E ora Barbara d’Urso, che ieri su Instagram ha detto di essere tornata a Cologno Monzese, si butta a capofitto sul lavoro. Come sempre.

In un’intervista a Tv sorrisi e canzoni svela come sarà la nuova edizione di Pomeriggio5. “Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani, ma ci saranno comunque volti conosciuti“, assicura la conduttrice. “Gli ospiti non mancheranno, sia in studio, sia in collegamento. Avranno il compito di commentare con la d’Urso la cronaca, “prevalentemente attualità”. Nella prima parte del programma largo spazio ai collegamenti con gli inviati.

Intanto, il Biscione - dopo la cancellazione di Live e Domenica Live - ha assicurato: “Si sta ragionando su un format di intrattenimento in prima serata su Canale 5, è stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti. Ma al momento non posso dire di più”. L’ipotesi “La Talpa” prende corpo sempre di più. Per ora la d’Urso si riprende la scena televisiva e il suo amato pubblico. Il resto lo capiremo nei prossimi mesi.

