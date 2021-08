Operazione rewind, Barbara D'Urso emoziona i fan con il pancione. Quella foto del passato...

Francesco Fredella 05 agosto 2021 a

Emoziona tutti. Ora Barbara D’Urso, che si sta rilassando durante la pausa estiva, pubblica una foto con il pancione. Operazione rewind. Sul suo profilo Instagram, dove è seguita da un milione di followers. La D’Urso scrive: “Ed alle 14 in punto sei arrivato Tu. Il mio primo figlio. L’unico vero punto di felicità perfetta e totale (che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo). E continui a rendermi felice… Anche a migliaia di chilometri di distanza… Ed a rendermi orgogliosa… Tanto orgogliosa. Io tu ed Emanuele… Insieme… Sempre… Ed indivisibili. Ti amo, mamma”.

Un tuffo nel passato. La D’Urso è stata legata a Mauro Berardi, produttore cinematografico, dal 1982 al 1993. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli. E non è la prima volta che la D’Urso condivide un ricordo del passato. Già in passato di Berardi ha detto: “E’ l’uomo che più ho amato nella mia vita”. Tra loro, a quanto pare, c’è un forte legame che continua a unirli, i due figli - Giammauro e Emanuele - sono il frutto di un amore che non è mai andato via.

La D’Urso in questi giorni, come si può notare dalle sue storie su Instagram, si sta concedendo un po’ di relax nella sua grande villa in Toscana. E solo poche settimane fa sono arrivate anche Eva Grimaldi ed Imma Battaglia, amiche da tempo della D’Urso. Un fuoriprogramma gustoso sui social, dove hanno sfoggiato un fisico mozzafiato durante un balletto da vere Tiktoker.

