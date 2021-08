Barbara d'Urso svela il nuovo amore, ecco come cambia il suo futuro in Mediaset

10 agosto 2021 a

Barbara d'Urso svela al Corriere della Sera il suo nuovo amore. In questi ultimi giorni, la conduttrice è stata avvistata con Francesco Zangrillo al quale ha dato il permesso di corteggiarla: "C’è una persona speciale a cui ho dato il permesso di corteggiarmi, un corteggiatore in prova. Perché in amore ho dato tanto e ora dò prima tantissimo amore a me stessa”.

Quanto ai suoi impegni in televisione, Pier Silvio Berlusconi le ha illustrato i cambiamenti nei palinsesti della prossima stagione Mediaset. “Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me - ha detto la d'Urso al Corriere della Sera - È un passaggio necessario. Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente.“

