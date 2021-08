Rivoluzione a La7: Massimo Giletti rinnova ma cambia giorno, Lilli Gruber ridimensionata. Tutti i cambiamenti

27 agosto 2021 a

Cambia il volto di La7 in vista dell’inizio della prossima stagione televisiva. L’estate è vicina alla conclusione e filtrano le prime indiscrezioni sul futuro della tv di Urbano Cairo. Come riferito da Tpi dopo un lungo tira e molla e tante voci di addio Massimo Giletti ha rinnovato con La7. Per firmare il contratto Giletti ha chiesto in ogni modo di non andare più in onda la domenica sera, evitando la sfida con Fazio: Non è l’Arena dovrebbe essere spostata al mercoledì, con Atlantide - Storie di uomini e di mondi di Andrea Purgatori che finirà nel weekend (anche se qualcuno ipotizza anche il lunedì). Una scelta rivoluzionaria, visto che arriva dopo quattro stagioni vissute di domenica. Tvblog aggiunge poi che il programma di Giletti perderà in questa maniera 40-45 minuti di trasmissione e andrebbe a confrontarsi con il programma di Rete 4 Zona Bianca, con l’inossidabile Chi l’ha visto? di Rai3, con Porta a Porta (nella seconda serata di Rai1) e soprattutto con la Champions League e le partite di calcio infrasettimanali. Una scelta che lascia a bocca aperti molti esperti televisivi, soprattutto dopo che Mediaset ha interrotto il programma domenica di Barbara D’Urso, un bacino d’utenti che Giletti avrebbe potuto facilmente conquistare.

L’altra novità riguarda invece Lilli Gruber e il suo Otto e mezzo, al momento fermo per la pausa estiva. Il programma è stato rimpiazzato momentaneamente da In Onda, sotto la conduzione di Concita De Gregorio e David Parenzo, che hanno convinto l’editore: la trasmissione sarà confermata per tutta la prossima stagione al sabato e alla domenica in access prime time. La Gruber perde quindi l’appuntamento del sabato.

