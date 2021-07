A Temptation Island volano schiaffi! Stefano a Manuela: "Hai il naso rifatto" e giù botte

Giorgia Peretti 27 luglio 2021 a

Volano schiaffi nel falò di confronto tra Stefano Sirena e Manuela Carriero a Temptation Island 2021. Nella puntata di martedì 27 luglio è giunto il momento di tirare le somme nel reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo sei puntate, per le due coppie rimaste in gara è tempo di incontrarsi nuovamente, analizzare il percorso e scegliere come uscire dal programma. Il falò della coppia pugliese è tra i più attesi di questa stagione, entrambi molto vicini ai single Luciano e Federica con i quali è scattato il bacio fronte telecamera. La loro storia d’amore sembra essere arrivata al capolinea, dopo i numerosi tradimenti di Stefano, Manuela si lancia nelle braccia di un altro uomo frantumando definitivamente ciò che resta del loro rapporto. Tuttavia, durante il confronto finale accade l’impensabile, Stefano rivela in diretta tv che Manuela ha il naso rifatto e “per questo lei è insicura”.

La donna reagisce furiosamente e lo aggredisce, schiaffeggiandolo violentemente. Il conduttore è costretto a intervenire per dividerli e ristabilire l’ordine. Ma anche l’inizio non è dei migliori: “Parlo io, lei ha parlato anche troppo", esordisce Stefano, accusando la compagna di averlo offeso sin dalle primissime ore. Poi continua contestandogli di avere un rapporto sbagliato con i soldi: "Hai trovato uno che come te vive sulle nuvole” (si riferisce al single Luciano nda). “Non pensare che sono stato con le mani in mano", aggiunge. La risposta di Manuela non si fa attendere: “Io non mi pento di quello che ho fatto. Mi hai sempre tradita e io ti ho perdonato, perché il perdono non si nega a nessuno. Per dimenticare ci vuole un uomo accanto, non uno come te".

Poco dopo la lite si accende e tutto sembra prendere una brutta piega, soprattutto quando Stefano ha parlato del suo naso rifatto, cosa per la quale Manuela è letteralmente esplosa, scagliandosi contro Stefano aggredendolo a suon di schiaffi. “Sei un porco, un maiale, un cog***e", le ha urlato lei. Sebbene, nel corso del confronto, i due abbiano fatto pensare ad un riavvicinamento, il finale dell’incontro non lascia dubbi. La coppia scoppia e lascia il villaggio sardo divisa.

