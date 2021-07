Temptation Island, bacio tra Manuela e Luciano. Stefano dà di matto e scatta la ripicca

Giorgia Peretti 27 luglio 2021 a

Alla vigilia del falò di confronto finale a Temptation Island 2021 scatta il bacio e la ripicca. Nel corso dell’ultima puntata di martedì 27 luglio, il reality show di Canale 5 sotto la conduzione di Filippo Bisciglia regala grandi sorprese al pubblico a casa. Una delle prime riguarda la coppia formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena, i due sbarcano nel villaggio Is Morus Relais per risolvere i problemi di infedeltà di “Ste”.

Il tombeur-de-femmes anche in quest’occasione non perde il vizio, così dopo aver visto Manuela avvicinarsi al single Luciano si lascia andare a tenere effusioni con Federica, la tentatrice. Tuttavia, inaspettatamente il colpo di scena arriva dalla timida Manuela che cede alle avances di Luciano con il quale si scambia un bacio appassionato. L’ultima sera, la donna decide di preparare una sorpresa al single: una cena in riva al mare, il tutto condito da un romantico tramonto.

L’atmosfera si scalda e di lì a poco arriverà il bacio che Manuela ha negato a Luciano nella puntata di ieri ma che è scattato proprio durante l’ultima serata trascorsa insieme in terra sarda. Manuela si è lasciata trasportare da Luciano che le ha chiesto di continuare la conoscenza anche fuori il date show. “Ti ho mostrato cos’è la felicità” - dice il single- “Ora lasciati andare”. Manuela dopo poco cede e tra i due è scattato un lungo, intenso e desiderato bacio: “Mi sento una mer*a però sono felice”.

La reazione di Stefano non è delle migliori se inizialmente sembra ostentare sicurezza, nel corso del filmato realizza che situazione gli sta sfuggendo di mano. “Che vergogna”, dice al compagno di avventura poi distrugge un altro vaso di terracotta. Lo stesso fatto fuori poche ore prima da Alessandro Autera dopo aver visto il filmato del tradimento sotto le coperte della fidanzata Jessica con il single Davide. Ma non finisce qui, una volta uscito dal pinnettu Stefano è una furia prede a calci sedie e pouf nel giardino del villaggio. Poi la ripicca, a pochi minuti dal confronto frontale con Manuela si lascia andare in un bacio con la giovane Federica.

