Temptation Island, Floriana e Federico Rasa escono insieme! E sui social scoppia il delirio

Giorgia Peretti 26 luglio 2021 a

Penultimo appuntamento con Temptation Island 2021. La nuova puntata di lunedì 26 luglio è volta a sciogliere le numerose questioni attorno le tre coppie rimaste nel reality show di canale 5, condotto da Filippo Bisciglia.

La prima delle quali riguarda la storia tra Floriana e Federico Rasa. Lui, dopo la rottura al termine del falò di confronto ha deciso di tentare il tutto per tutto, chiedendo un nuovo incontro. Così dopo il primo rifiuto incassato dalla ragazza, la rottura dopo il secondo falò immediato, il 34enne decide di non arrendersi alla decisione della fidanzata di porre fino alla loro relazione. Trascorse le ventiquattro ore, lui chiede di vederla nuovamente perché “ho capito che è lei quella che voglio, e grazie a questo percorso l’ho capito”.

Dopo dei lunghi minuti di attesa, l’ansia di Federico appare evidente “mi batte il cuore a mille”. Nel mentre sul web gli utenti sperano che la ragazza non si presenti, l’unica ad essere riuscita a chiudere una relazione, dando ragione alla testa e non ai sentimenti del momento. Ma poco dopo Floriana appare dalla spiaggia con un vestito lungo in paillettes nere, Federico la vede ed inizia a complimentarsi “è stupenda”. La giovane si siede sul consueto tronco per il confronto con l’aria di chi è in procinto di riscuotere la propria rivincita. Dopo i saluti e le frasi di circostanza, Federico scoppia in lacrime e legge una lettera, in cui le esprime tutto il suo sentimento verso ‘Flo’: “Non ho più dubbi e la mia esperienza qui dentro è servita per capire che nel mio cuore ci sei solo tu”.

Ma non finisce qui perché nel finale tira in ballo anche il matrimonio: “Ad oggi dico: sì, non vedo l’ora di farlo”. Floriana ascolta in silenzio poi gli tira una stilettata: “tu hai questo modo di chiedere scusa con le parole ma poi con in fatti fai il contrario. Ti sei fatto una settimana di vacanza, non ti ho mai visto piangere. Non che mi faccia piacere ma almeno capisci come mi sento io una volta”. Poi cede: “Io se esco da qui con te, appena vedo che tu non sei cambiato io faccio le valigie e me ne vado”. Lei spiega a Filippo che a distanza di un giorno ha ragionato sulla sua scelta “presa soltanto di testa e non di cuore”.

Così ora è pronta a ricucire il rapporto con il lacrimante Federico. I due escono dal programma insieme e su Twitter i commenti si accavallano: “MA SE FINO A IERI NON VOLEVA MANCO FOSSE LA MADRE DEI SUOI FIGLI MA PER FAVORE EVAPORA”, scrive un utente. “FLORIANAAAA MANNAGGIA LA MISERIA SONO LACRIME DI COCCODRILLO, FRA 3 MESI STAI COME UN CERVO”, digita qualcun altro. “LO HA PERDONATO DOPO MANCO 24 ORE”, twitta un’altra fan del programma. Infine, non è mancato il cinguettio di Elettra Lamborghini, attenta spettatrice del reality che sentenzia così: “Che ca**o diceeee”.

