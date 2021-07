Temptation Island, Jessica e Alessandro al capolinea. “Lei sotto le lenzuola”, lui esplode e spacca un vaso

Giorgia Peretti 22 luglio 2021 a

Temptation Island 2021 è agli sgoccioli. Il reality show dei sentimenti sotto la conduzione di Filippo Bisciglia volge al termine con le due puntate finali previste per lunedì 26 e martedì 27 luglio. Tre le coppie rimaste in gara, dopo i numerosi falò anticipati, il focus si sposterà sulla coppia composta da Alessandro Autero e Jessica Mascheroni. I due convivono da circa due anni, da quel momento sono nati i primi problemi riscontrati dalla fidanzata. Jessica e Alessandro stanno insieme da 7 anni ma la ragazza si lamenta del cambiamento del suo fidanzato, avvenuto subito dopo la convivenza: “Era il classico ragazzo che piaceva a tutte...Ora non fa niente, pensa solo al cellulare, alla palestra e al lavoro”.

Ste e Claudia al falò immediato dopo calci e pugni. La coppia finisce male

Il loro percorso all’interno del reality di Canale 5 si sta evolvendo. Così, mentre Alessandro, dopo un periodo in solitaria, sembra avvicinarsi alla single Carlotta, Jessica si lascia sempre più andare nelle braccia di Davide, il tentatore. Stando alle immagini pubblicate su Instagram dall’account ufficiale del programma sembrerebbe che il colpo di scena arrivi proprio dalla fidanzata di Alessandro. Secondo quanto riportato da alcuni rumors, documentati da alcuni frammenti di video, Jessica sembra sempre più attratta fisicamente e mentalmente dal single Davide, tanto da passare da semplici abbracci alla luce del sole ad effusioni amorose sotto le lenzuola. Alessandro dal canto suo, non si risparmierà assieme a Carlotta ma alla visione dei video della sua fidanzata con il tentatore, esploderà di rabbia. Un falò anticipato è stato annunciato dal conduttore durante le anticipazioni, che sia arrivato il momento di Alessandro e Jessica? Per il momento le immagini dei rispettivi avvicinamenti ai tentatori non sembrano presagire un lieto fine. Ma si sa al falò di confronto tutto può succedere.

