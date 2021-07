Temptation Island, cosa succede sotto le coperte tra Jessica e Davide. E Alessandro spacca tutto

Giada Oricchio 26 luglio 2021 a

Si mette male per Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. I due sono protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island 2021, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5. Nella penultima puntata di lunedì 26 luglio la rottura della loro storia d’amore sembra concretizzarsi sempre più.

La coppia approda nel villaggio sardo a causa dell’apatia del fidanzato, sempre troppo preso dalla sua alimentazione sana e l’allenamento. Anche nel programma, infatti, l’uomo ha continuato a vivere la sua vita in solitaria, salvo poi concedersi la conoscenza della single Carlotta. Jessica invece da subito si getta nelle braccia di Davide, il tentatore, con il quale prova un crescendo di emozioni che la portano a scambiarsi tenere effusioni anche fin sotto le coperte.

Sebbene Alessandro dica di non provare più niente, quando vede alcuni filmati della compagna dà in escandescenza. “Chiamerei il falò solo per mandarla a fanc***”. “Mi ha divertito prima di stare con lei, la convivenza ha rovinato tutto”, dice agli altri fidanzati del villaggio. Negli ultimi video visionati dallo stesso nel pinnettu Jessica appare molto intima con il tentatore tanto da scambiarsi baci, carezze e abbracci durante la notte. Ma non finisce qui perché i due decidono di dormire assieme appollaiati l’uno sull’altra, una volta andati a dormire, poi, Jessica e Davide cedono alla passione e si baciano.

Video dopo video, anche Alessandro si è accorto di quanto la vicinanza della compagna al single Davide sia diventata pericolosa. Alessandro dunque preso da uno scatto d’ira tira un calcio al vaso accanto a lui rompendo in cento pezzi i fiori di terracotta al suo interno. “Chiedo il falò perché sennò spacco tutto!”, dice ai compagni. Ma non finisce qui, perché poco dopo altre immagini faranno prendere la fatidica decisione al fidanzato.

Il mattino seguente Jessica va nel villaggio dei single dove alloggia Davide, zona proibita dalle telecamere del programma. Le immagini si bloccano, continua solo il riferimento audio. Dal filmato sembra chiaro l’avvicinamento dei due, Jessica e Davide ansimano e si baciano rumorosamente. Alessandro sbotta in un sorriso isterico, una volta uscito dal pinnettu chiede a Filippo il falò di confronto immediato con Jessica.

