Iva Zanicchi torna in tv, cosa dice a Maurizio Costanzo

Uno show tutto per Iva Zanicchi in prima serata, "Lo dedico a mio fratello...". Iva non dimentica suo fratello, scomparso a causa del maledetto Covid alcuni mesi fa. Ora la più amata dagli italiani torna a parlare: la sua mente fa un rewind e ripercorre i giorni della morte di suo fratello Antonio (che tra l'altro era affetto da cardiopatia). “Non ho potuto salutarlo e stargli vicino mentre moriva, sapendo che stava morendo. Ho provato dolori immensi per la morte della mamma e del papà, ma per come ho perduto mio fratello sono addolorata e arrabbiata", dice al settimanale Chi. Iva e suo fratello avevano un rapporto di simbiosi: un amore vero, profondo.

Anche Iva ha combattuto contro il Covid vincendo la battaglia più difficile alla soglia degli 80 anni (un'età molto difficile per chi contrae il virus). Ma ora sta benissimo ed è tornata in grande forma in televisione all'Isola dei famosi. “Penserò a mio fratello”, dice annunciando un nuovo show serale, che andrà in onda in autunno (s'intitola “Sessant’anni e qualche nota”).

“Adesso sono qui e penso che ad agosto lui starà al paese, mi aspetterà per giocare a carte, ci sarà la sua amaca vicino al fiume. Lui che cantava benissimo, che suonava la chitarra. E io ancora penso di trovarlo lì”, racconta nell'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Poi, in chiusura dell'intervista, manda un messaggio al grande Maurizio Costanzo. “Ah che autore sarebbe lui, che consulente, che tutto…ora che mi ci fai pensare potrei anche supplicarlo”, svela Iva Zanicchi.

