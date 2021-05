Isola dei Famosi, "non meritano la finale". Iva Zanicchi affonda i naufraghi e abbandona lo studio

08 maggio 2021 a

Iva Zanicchi esce allo scoperto e con una freddura demolisce il cast dell’Isola dei Famosi 2021. Poi si alza e se ne va. Nel corso della quindicesima puntata, la conduttrice del reality Ilary Blasi si è rivolta verso la sua opinionista senior e le ha chiesto: “Tu chi vedi in finale?” e la Zanicchi ha rifilato un sonoro schiaffo morale ai naufraghi rimasti in Honduras: “Chi vedo in finale? Elisa Isoardi, Vera Gemma, Brando…”. Ovvero gli ex, che sull'Isola non ci sono più.

La conduttrice è rimasta interdetta e ha capito la battuta con qualche secondo di ritardo, poi è esplosa: “Ah intendi che ti piacevano quelli che sono usciti”, “Sì, sono sincera, avrei voluto questi in finale, erano migliori, mi piacevano di più rispetto a questi” conclude Iva senza alcun giro di parole.

Ma questa è un’edizione iellatissima: oltre ai naufraghi, abbandonano anche gli opinionisti. Dopo il suo intervento, infatti, Iva Zanicchi, ha salutato la compagnia per una mano gonfia: “Guardate, volevo ringiovanire la mano… scherzo… sono stata punta da una vespa e si è gonfiata, il medico mi ha detto di andare a controllarmi, ho un po’ di febbre. Non vi preoccupate, non è niente di che, ma devo farmi vedere. Se non è troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì” e lascia lo studio a braccetto con Tommaso Zorzi.

Se non è record di ritiri dal reality poco ci manca. Finora hanno dato forfait Brando Giorgi e Elisa Isoardi per problemi all’occhio, Beppe Braida per gravi motivi familiari, Ubaldo Lanzo per accertamenti medici, Paul Gascoigne per infortunio alla spalla sinistra e il visconte Guglielmotti per capricci.

