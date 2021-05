Isola dei Famosi vietata ai minori, spunta il "Cocc Porn". E Iva Zanicchi la spara grossa

Giada Oricchio 15 maggio 2021 a

Isola dei Famosi 2021 vietata ai minori: spunta il “cocc porn”. Siparietto davvero spinto nel corso della diciassettesima puntata del surviving game di Canale 5: in settimana Beatrice Marchetti e Francesca Lodo hanno ribattezzato il cocco arrosto “cocc porn” senza rendesi conto della gaffe a sfondo sessuale. Ilary Blasi ne ha approfittato per chiedere all’opinionista Tommaso Zorzi: “Cosa vuol dire cocc porn?” e l’ex gieffino, tra il divertito e l’imbarazzato, ha fatto da spalla: “Innanzitutto invito la gente a non googlare la parola perché coc in inglese significa gallo, ma nel senso di… capito? Insomma coc porn non si può sentire. Iva dillo te” e ha fatto un gesto eloquente.

A sua volta la Zanicchi non ha perso l’occasione di commentare salace: “Ma no, te non puoi dirlo e vuoi farlo dire a me? Io sono nonna, non posso dire ca**o!". Ecco, detto fatto. Ilary Blasi si è messa a ridere e ha punzecchiato il perennemente assente Akash Kumar: “L’hai mai provato un cocc porn?”, il modello non ha colto: “No, io no, mai provato”, mentre in sottofondo si è sentito Zorzi affermare orgoglioso: “Io sì”.

Insomma, uno sketch bollente che Iva Zanicchi ha ripreso poco dopo: “Se sto guardando il telefonino? No, no, dico la verità, mi ha mandato un messaggio Fausto, ha scritto ‘se hai detto quella roba lì’ cioè quello che l’uomo ha in mezzo alle gambe non devo tornare a casa. Non l’ho detto, giuro!”. E invece sì. Una serataccia a tutto cocc porn.

