Isola dei Famosi, lite con la vegana Daniela Martani. Iva Zanicchi fuori controllo: "Conchiglioni o co****ni?"

Conchiglioni o cog***oni? Ilary Blasi suda freddo nella sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2021, giovedì 1 aprile, su Canale 5. E i social si schierano contro la vegana Daniela Martani che rivendica più riso nella sua ciotola di cocco.

Nel corso della diretta, in Palapa è esploso il malumore per il riso, il cocco e chi si prende il pezzo più grande. La no vax e no mask Daniela Martani è vegana e lo ricorda a ogni piè sospinto, forse vuole per impietosire, ma risulta pesante e ripetitiva. Gilles Rocca ha detto che è la più permalosa del gruppo e la naufraga: “Non sono permalosa, anzi voglio dire che Gilles mi ha fatto un pezzo squallido, squallidissimo perché mi era capitato un pezzo di cocco un po’ più largo e quindi sembrava più grande, ma non è vero. Senza contare che Gilles è il primo a fare il terzo giro e raschiare la pentola con la ciotola di cocco. Io non sono permalosa, pretendo rispetto e Gilles spesso mi manca di rispetto. Io non sono qua per fregare il cibo a nessuno. Mi sento discriminata, io sono vegana per scelta di vita e devo essere rispettata. Loro mangiano anche i conchiglioni e potrebbero lasciarmi il riso”.

A Ilary Blasi viene un colpo perché crede di aver sentito cog**oni: “Che ha detto?! Co… ah… conchiglioni? Oddio ho avuto paura”. Valentina Persia non vuol sentire ragioni: “Il riso va diviso in parti uguali, se non mangi il pesce è un problema tuo. Non ci venivi se hai questo problema. Altrimenti tutti potremmo dire che non mangiamo i conchiglioni e vogliamo più riso”. Iva Zanicchi le domanda se si sente discriminata, la Martani risponde: “Sì, assolutamente sì” e l’opinionista si rivolge alla Blasi: “Eh perché lei non può mangiare i conchiglioni o cog**oni, insomma quella roba là”.

Tommaso Zorzi mette alle strette i naufraghi: “Siete disposti a togliervi un po’ di riso per darlo a lei che non mangia i conchiglioni?”, la metà alza timidamente la mano - più per far bella figura che per sincerità - l’altra metà invece si tiene stretta il suo riso con Francesca Lodo che sottolinea: “Dovete sapere che i conchiglioni di cui lei parla non sono enormi, sono lumachine di mare che una volta cotte si riducono come piselli”. Le reiterate lagne della Martani sul suo essere vegana non sono piaciute ai social: “Se una vegana va all’Isola è cosciente dei suoi limiti, non si può lamentare ogni due per tre della sua alimentazione. Cambiate disco”, “Stiamo facendo una gara d sopravvivenza, tutti abbiamo fame, sono ca**i tuoi se sei vegana. Il riso va diviso in parti uguali”, “Oh se sei vegana ti abbracci la croce a una certa, altrimenti non vai all’Isola. Quando si stratta di sopravvivenza, il mio riso non te lo do”.

