Isola dei Famosi, "strofinala sul..." Il consiglio estremo di Iva Zanicchi ad Awed. Gelo in studio

All’Isola dei Famosi 2021, giovedì 15 aprile, arriva il consiglio imbarazzante dell’opinionista Iva Zanicchi al naufrago Awed: “Strofinala sul c**o”. Nel corso della nona puntata, Ilary Blasi si è collegata con la Palapa e ha visto il 24enne youtuber napoletano con la faccia costipata: “Che c’hai Awed? Che pensieri c’hai?” e quello: “Eh… non vado al bagno da due settimane e mezzo”.

La Blasi ci ha scherzato: “Vabbe’ ho capito, ma adesso… Ci credo amore mio… sai che tappo tra riso e cocco”, “Quella ora è la mia priorità” ha continuato Awed, ma a far precipitare la situazione è stata Iva Zanicchi: “Adesso dirò una cosa che sembra una battuta ma non lo è. C’è un sistema antico, trova un mazzolino di ortiche e lo strofini nel sedere… giuro, è vero… stimola, sembra una battuta ma non lo è”. Studio ammutolito e incredulo. Per fortuna la conduttrice è andata oltre.

