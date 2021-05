Alla faccia dei rosiconi, Mara Venier non si tiene: così festeggia i Maneskin a Domenica In

23 maggio 2021 a

"Orgoglio italiano". Mara Venier è raggiante per la vittoria dei Maneski, la band romana uscita da X Factor che ha conquistato l'Eurovision Song Contest 2021. "Dopo 31 anni ha vinto l'Italia. Alla faccia dei rosiconi. Immagino la vostra gioia", ha detto la Venier aprendo un veloce collegamento con i Maneskin a Domenica in oggi 23 maggio. "Siamo stanchi ma felici, abbiamo festeggiato, non abbiamo dormito per niente... amnmette Damiano David, cantante e frontman del gruppo rock, che è stato al centro nelle ultime ore di una incredibile polemica.

Durante la diretta dell'Eurofestival da Rotterdam, infatti, per qualche secondo si è visto il cantante chinarsi e avvicinare il voltop al tavolino dove gli artisti assistevano alle performance dei colleghi europei. Tanto è bastato a Paris Match, giornale francese, per ipotizzare che Damiano stesse "sniffando" cocaina durante lo show. Un'ipotesi surreale che la band vuole smontare con dati "scientifici".

"Siamo consapevoli della speculazione che circonda il videoclip dei vincitori italiani dell’Eurovision Song Contest nella Green Room di ieri sera. La band ha fortemente smentito le accuse di consumo didroga e il cantante in questione si sottoporrà a un test antidroga volontario dopo il suo arrivo a casa" si legge in una nota dell’Eurovision Song Contest, in merito alle polemiche su Damiano dei Maneskin.

"La band, il loro management e il capo delegazione ci hanno informato che nella Green Room non erano presenti droghe e ci hanno spiegato che un bicchiere era rotto al loro tavolo ed era stato ripulito dal cantante - prosegue la nota -. L’European Broadcasting Union può confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo in loco. Stiamo ancora esaminando attentamente i filmati e aggiorneremo con ulteriori informazioni a tempo debito". Intanto il messaggio ai "rosiconi" da parte della band ma a anche da Mara Venier è arrivato forte e chiaro.

