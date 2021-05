Votate Maneskin, ecco l'appello social di Chiara Ferragni e Fedez

23 maggio 2021 a

a

a

"Votate 24, votate Maneskin". Chiara Ferragni e Fedez mettono in moto la loro artiglieria pesante per mobilitare i follower in favore della band romana in gara all'Eurovision Song Contest.

Fedez legge un messaggio sotto dettatura della sua consorte e si fa vedere anche in atteggiamenti, diciamo così, molto molto privati. A quanto pare, però, l'appello ha colto nel segno e i Maneskin hanno riportato il premio in Italia dopo 31 anni di assenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.