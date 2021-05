Chiara Ferragni fa il dito medio dopo la vittoria dei Maneskin

23 maggio 2021 a

Chiara Ferragni alza il dito medio contro tutti quelli che non credevano alla vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest.

Pubblica una story su Instagram in cui fa il gesto esplicito e poi commenta: "To the people who thought Italy couldn't win Eurovision".

