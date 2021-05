Francesi rosiconi, così gettano ombre sui Maneskin. La Lucarelli li mette a posto

23 maggio 2021 a

Han vinto perché drogati. I francesi rosiconi si inventano una balla per gettare ombre sui Maneskin. "Damiano David, il cantante della band italiana Maneskin - scrive Paris Match - ha pazientato...assumendo cocaina su un angolo di tavola. Nelle immagini trasmesse in diretta televisiva e che ora stanno facendo il giuro dei social media, si vede chiaramente il futuro vincitore chinare la testa e fare un movimento molto significativo...senza che la minima sostanza sia visibile sullo schermo. Il batterista del gruppo Ethan Torchio sembra accorgersi della presenza della fotocamera e lo avverte con un gesto del gomito. Troppo tardi per evitare lo scandalo". Sarà mica che tutto questo è successo perché, fino alla conclusione del televoto, la cantante francese è stata in lizza per la vittoria finale?

Selvaggia Lucarelli posta il video del loro sospetto e li mette a posto così. "È tanto incredibile quanto grave che @parismatch_magazine scriva che i Maneskin ieri sera hanno assunto cocaina. Incredibile perché solo un idiota potrebbe pensare che qualcuno si metta ad assumere cocaina in mondovisione, con la droga appoggiata sul tavolo. (ho cmq postato il video). Grave perché la vittoria di 4 ragazzi giovanissimi viene insozzata da una bugia infamante, senza neppure che un giornalista si prenda la briga di guardare il video incriminato, in cui si vede chiaramente che Damiano sta solo chinando la testa con i pugni chiusi per l’emozione. Spero che @sonymusicitaly e @ykaaar vi denuncino. Ah. Siete fuori di testaaaaa".

