"Non è vero, non ditelo", Damiano dei Maneskin accusato di sniffare cocaina

Dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest, in conferenza stampa, si è parlato delle accuse di far uso di droga rivolte a Damiano, il cantante dei Maneskin. Così è arrivata la precisazione a chi lo ha accusato di assumere droghe: «Non ne faccio uso, per favore non ditelo - ha risposto Damiano - Non faccio uso di cocaina».

Per Damiano, l’Eurovision non segna solo la vittoria della band, ma «tutto l’evento è stata una rivalsa dopo l’ultimo anno. Siamo grati di avere avuto la possibilità di essere parte di questo grande evento che ha significato tanto per tutta l’Europa».

