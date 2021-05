Cosa mi ha scritto per conquistarmi, Sangiovanni svela le lettere d'amore di Giulia

Giorgia Peretti 22 maggio 2021 a

Sangiovanni e Giulia Stabile sono i protagonisti dell’ultima puntata di Verissimo. Il programma del sabato condotto da Silvia Toffanin nella puntata del 22 maggio dedica ampio spazio ai finalisti della ventesima edizione di Amici. Giovani, innamorati e complici i due hanno fatto sognare il pubblico del talent puntata dopo puntata. Dopo la finalissima che li ha visti protagonisti e che ha decretato Giulia vincitrice di Amici 20, la coppia si è ritrovata negli studi di Canale 5 nel salotto della Toffanin per raccontare la loro storia d’amore nata all’interno del talent show e le emozioni dopo i lunghi mesi passati rinchiusi nella casetta.

Ho vinto Amici grazie a Sangiovanni, Giulia Stabile si confessa

“Quando siamo entrati la nostra vita era completamente diversa – racconta Sangiovanni - Siamo arrivati in un mondo sconosciuto e quando siamo usciti la nostra vita è cambiata ancora una volta. È come se avessimo vissuto tre vite tutte insieme”. Com’è vedersi insieme in un altro studio? – chiede la conduttrice. Dopo una risatina Giulia risponde così: “Non mi sembrano tanto tre vite, mi sembra un sogno da cui mi sono risvegliata con sensazioni diverse”. Un turbinio di emozioni per Giulia che durante il programma di Maria De Filippi non solo ha trionfato nella gara ma anche nell’amore, trovando la sua dolce metà, Sangiovanni. Per lei quella con il cantante vicentino, è la prima storia d’amore e anche il primo bacio: “Te lo ricorderai a vita”, scherza Sangiovanni.

"Tutti sanno tutto". Il terribile sospetto sulla Celentano, critica devastante della vincitrice di Amici

Giulia ha scritto tante lettere al ragazzo che le ha rubato il cuore: “Me ne ha scritte tante troppe! Secondo me una trentina”, ironizza Sangiovanni. “Non è vero stai esagerando….Il cassetto come sta?”, chiede ridendo la ballerina. Molte, dunque, le dediche d’amore della ballerina nei confronti del suo fidanzato: “Io avevo una letterina da tutto il giorno che volevo consegnare a Sangiovanni – ha commentato Giulia –ma mi vergognavo delle telecamere. Siamo andati nel lettino e gliel’ho letta, ma alla fine si è sentito comunque tutto”, ride imbarazzata.

Entrambi hanno un passato burrascoso alle spalle, storie di bullismo e problemi con la scuola: “Ho cambiato tante volte scuola alle medie perché non mi trovavo bene. Sono sempre stato un po’ diverso, un po’ strano, avevo delle idee differenti rispetto agli altri…”, racconta Sangiovanni. Infine, sulla finale vissuta assieme alla sua fidanzata commenta così: "Non ci sarebbe stata finale più bella per me, sono contentissimo che ci sia stata lei al mio fianco". Insomma, i due sembrano più affiatati che mai, la loro storia d’amore si aggiunge a quelle che hanno fatto sognare il pubblico di Amici.

