Giulia Stabile senza Sangiovanni finisce nei camerini di "Uomini e donne"

Giorgia Peretti 21 maggio 2021

La ventesima edizione di "Amici" si è appena conclusa e la love story tra Giulia Stabile e Sangiovanni nata all'interno del talent di Maria De Filippi procede a gonfie vele. I due concorrenti di Amici dopo aver passato qualche giorno insieme per rilasciare le interviste post finale, si sono separati per tornare a casa dai propri affetti. Così dopo aver trascorso lunghi mesi di convivenza all’interno della casetta negli studi di Cinecittà hanno continuato a vivere il proprio amore a distanza, lei a Roma e lui a Vicenza.

Ma proprio nelle scorse ore, sui social, sono comparse delle stories che hanno fatto impazzire i fan. La giovane coppia è tornata a riabbracciarsi dopo giorni di lontananza. Il tutto è avvenuto in un luogo a loro familiare: gli studi Elios di via Tiburtina dove va in onda l'altro seguitissimo programma di Queen Mary, "Uomini e donne". Sangiovanni, tutto documentato sul profilo Instagram, ha iniziato la promozione del suo omonimo disco. Infatti, il cantante sta iniziando a girare l’Italia facendo dei piccoli instore per incontrare il pubblico. Ha già fatto tappa a Roma e mentre il fidanzato era impegnato a firmare le copie del sul primo EP, la ballerina vincitrice di Amici, se la spassava nei camerini di “Uomini e Donne” con Raffaella Mennoia, volto noto per chi segue il love show di Maria De Filippi.

Sul profilo Instagram della Mennoia è comparsa proprio Giulia intenta a fare le bolle di sapone mentre l’autrice le chiede: “Sei venuta a fare il provino per Uomini e Donne, ma non sei fidanzata?”. Dopo la sua inconfondibile risata Giulia dice di sì e fa il gesto col dito per mantenere il segreto. Anche perché da lì a poco appare anche Sangiovanni. La coppietta avrebbe fatto anche visita a Queen Mary prima di partire direzione Milano: sono stati paparazzati l'ultima foto è quella fuori dalla stazione milanese mentre sono intenti a salire su un van. I finalisti di "Amici 20" torneranno presto a Roma per registrare la puntata di Verissimo, in onda sabato 22 maggio.

