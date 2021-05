Amici 20, la critica di Giulia Stabile su Alessandra Celentano è devastante: "Nel mondo della danza tutti sanno..."

19 maggio 2021 a

a

a

Giulia Stabile si racconta dopo la vittoria di Amici 20, l’ultima edizione del reality show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. La ballerina, la prima a trionfare nel programma Mediaset, ha battuto il fidanzato Sangiovanni nella finale e ora si è confidata a Chi Magazine, svelando particolari del rapporto col ragazzo conosciuto durante l’esperienza televisiva: “Sì, confesso che è il primo amore. Il primo bacio. Sangio è il primo di tutto. Non temiamo il futuro. Comunque andrà ci saremo sempre l’una per l’altra”. “Il prezzo di quello che ho sofferto, del bullismo subito, ho vinto il problema grazie alle rassicurazioni di Sangiovanni e ai preziosi consigli di Maria De Filippi, che mi è stata vicinissima” le parole della ballerina sull’episodio dell’attacco di panico avuto durante le prove generali.

Addio a Franco Battiato, l'ultimo filosofo della canzone

La De Filippi è stata quasi una mamma per la Stabile e non mancano altri complimenti per la nota conduttrice: “Maria è una donna stupenda, ha un cuore e un’energia unici, è stata meravigliosa con tutti quanti noi”.

Giulia batte il fidanzato Sangiovanni. Ad Amici trionfa la ballerina

Giulia viene poi interrogata su Alessandra Celentano, giudice del talent spesso al centro di furiose polemiche: “Non me la sento tanto di dire qualcosa su di lei. Il mondo della danza sa già tutto quanto”. Non arrivano belle parole per la Celentano, anzi. Trattamento completamento diverso quello riservato alla giudice Veronica Peparini, con la quale ha avuto un grande feeling e un gran rapporto professionale, oltre che umano. La rivelazione finale fa capire tanto del carattere della Stabile: “Il montepremi vinto? Userò quei soldi per continuare a studiare. E - conclude - comprerò la lavastoviglie a mamma che sta sempre a lavare i piatti”.

Chi va in nomination. Scintille, bodyshaming ed eliminazioni: la puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.