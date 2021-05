Ho vinto Amici grazie a Sangiovanni, Giulia Stabile si confessa

Carmen Guadalaxara 17 maggio 2021 a

«Mamma mia che è successo? Non ci credo». È incredula Giulia Stabile. Era certa che avrebbe vinto il suo fidanzato. E, invece, la coppa della ventesima edizione di Amici è sua. La ballerina romana, 18 anni e oltre un milione di follower su Instagram, ha battuto nella finalissima il superfavorito, il cantante e fidanzato Sangiovanni.

Ha trionfato l’amore, quello puro, adolescenziale. Quello di Sangio che mano nella mano sino alla fine, applaude mentre lei sollevava la coppa, sorridente. La ballerina ha vinto il premio del valore di 150mila euro in gettoni d'oro (oltre al Premio Tim da 30mila euro ndr.), riportando la danza sul podio dopo tre edizioni in cui a trionfare erano stati i cantanti ma soprattutto la prima donna ballerina a vincere: «Mamma, che è successo? Non ci posso credere, che roba» ha commentato tra le risate, avvolta in una cascata di petali dorati.

«Quando mi sono avvicinato a lei, ho trovato una ragazza con un sacco di insicurezze – racconta Sangiovanni - problemi con se stessa, ha sempre cercato di essere bella, diversa, senza sapere che era già diversa e già bella così com’era, e non aveva bisogno di essere né più bella né qualcun altro. Sono un sostenitore della bellezza naturale e soprattutto della diversità, credo che ognuno abbia qualcosa dentro che lo distingue da tutti gli altri, e che Giulia ce l’ha, ed è evidentissimo, ed è bellissima».

Giulia vive nella capitale, nel quartiere Monte Mario, con la mamma, spagnola, e il papà. La sua storia è di una ragazza che ha sofferto molto a causa del bullismo dei compagni di classe che la prendevano in giro per i suoi denti e per il suo modo di essere bambina. Giulia, però, ha una forza e una maturità da ammirare. Balla da quando era piccolina. Ha frequentato il Liceo di Scienze Umane dei Sacri Cuori e ha scoperto la passione per il ballo a 3 anni con l’Accademia Boccellato Rossi di Roma. Aveva già debuttato in Tv con «Ti lascio una canzone», condotto da Antonella Clerici. Entra ad Amici fin dall’inzio della stagione, a novembre, ballando «TKN» di Rosalia e Travis Scott. «Con la vittoria di Giulia, vince un talento ma soprattutto la semplicità e questo ci accomuna – continua la sua coach Veronica Peparini - È di buon esempio per tutti è soprattutto la speranza che oltre ad essere preparati bisogna essere se stessi».

Giulia, infatti, all'interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale, ma anche emotivo riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze anche grazie al rapporto proprio con Sangiovanni e da allora non ha mai smesso di danzare. «Sono determinata, smemorata, logorroica, sensibile, buona - racconta all’indomani della vittoria - Ho iniziato ad accettarmi tantissimo con Amici, continua ad esserci qualche insicurezza ma credo che sia normale, che sia così per tutti. Dal punto di vista dell’aspetto già il fatto che riesco a guardarmi allo specchio senza trucco per me è una cosa positiva, visto che prima non avevo neanche il coraggio. Poi c’è Sangiovanni che mi fa molti complimenti e mi rende sicura». Non dimentica la sua «Mary», Maria De Filippi. È seria, tranquilla e affettuosa: per un ragazzo lontano da casa, magari un po’ in difficoltà, Maria è una certezza. C’è sempre».

Un amore sviscerato per la danza. «Non sono nata con il talento ma con la passione sì». Un tatuaggio sull’avambraccio destro conferma quella passione: la scritta «…5,6,7,8», ovvero il conteggio dei passi della danza. Poi c’è una famiglia speciale quella di Giulia con un papà «straprotettivo» e una mamma affettuosa «anche più di me». «Non si era mai innamorata perché pensava soltanto alla danza – spiega la mamma - Nella sua vita non c’era tempo per i ragazzi. Sono felice che, finalmente, in un ambito protetto come quello della scuola di Amici, anche per lei sia giunto il momento dell’amore. Mio marito quando ha visto che si scambiavano il loro primo bacio ha smesso di parlare». «Dopo "Amici" le cose cambieranno. Da domani – conclude Giulia - mi mancherà potermi esibire davanti a un pubblico sapendo che gli occhi delle persone in quel momento sono su di me e posso rendere felice qualcuno. Per una ballerina non è una cosa che succede così spesso».

Trionfano Giulia, l’amore e gli ascolti da capogiro per questa finalissima che ha registrato 6.667.000 spettatori e il 33.5% di share. Queen Mary è una certezza e nonostante tutto confessa: «Perdonate se sono stata maldestra. Mi scuso con chi lavora con me, ma la stanchezza a volte lo fa». Eppure la scuola più in vista della tv si avvia già alla sua 21esima edizione (sono già partiti le iscrizioni per i casting) e il format non arretra di un millimetro.

