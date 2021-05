Così ero vittima dei bulli a scuola. lo sfogo di Giulia Stabile a Verissimo

Giorgia Peretti 22 maggio 2021 a

Giulia Stabile è la superospite dell’ultima puntata di Verissimo. Il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin tutti i sabati giunge al termine per quest’anno. Un finale di stagione ricco di ospiti quello di sabato 22 maggio. Tra i nomi noti, quelli dei finalisti della ventesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Giulia si racconta tra carriera artistica e vita privata, una storia molto toccante quella della ballerina vincitrice di Amici 20 costellata da insulti ed episodi di bullismo. Ai microfoni di Verissimo però si dice soddisfatta del percorso pronta per una nuova vita: “La vittoria è stata una soddisfazione grande. La vittoria non l’ho realizzata ancora ma mi sento molto alleggerita. Dopo la vittoria sono tornata nella mia vecchia scuola a salutare le mie insegnanti, la direttrice. Prima mi sentivo inferiore a tutti adesso invece è diverso, mi sento sullo stesso piano", svela la ballerina. La diciottenne ora, si sente libera dal giudizio delle altre persone: “In realtà anche prima solo che la mia leggerezza veniva sempre attaccata sempre dai miei amici per la risata, perché magari mi dicevano di ridere meno forte. Anche per scherzo eh”.

L’intervista è stata scandita dalle sue solite esclamazioni: “Urca!”, “mannaggia, mi sto emozionando” coronate dalle sue risate imbarazzate. Proprio su questo la Toffanin si sofferma: “Ti dicevano: prima di ridere sistemati i denti, non ce la puoi fare”. “Io ridevo sempre con lo spazietto in mezzo ai denti, io ho iniziato a tre anni a ballare durante gli anni di danza è stata dura, sono nata senza talento. C’erano i gruppetti delle bambine che erano più brave e quelle meno brave. La direttrice spingeva per mettermi davanti perché io ballavo sempre col sorriso quindi mi diceva che era bello vedermi così”. Poi gli anni della scuola, i peggiori a detta di Giulia: “Gli anni di scuola non sono stati facili sono stata presa di mira da alcune amiche e poi è stato un susseguirsi di farsi belle agli occhi degli altri….Adesso si son fatte vive, mi scrivono i messaggi. È strano stare in classe con la vincitrice di Amici, alcune si sono scusate". "Anche quelle che ti tagliavano il giubbotto?", chiede la Toffain. “No, quelle non si sono fatte vive, forse meglio così” - la ballerina risponde sempre col sorriso.

Infine, non è mancato il ringraziamento a Maria De Filippi e il suo staff: “Mi sono sempre tenuta tutto dentro, spesso le ferite si riaprono per un motivo o per un altro. Tutti hanno cercato di aiutarmi, Maria e i ballerini professionisti, mi hanno aiutato a ricucire le ferite, mi sentivo non apprezzata non accettata”. Una brutta storia quella di Giulia Stabile che però finalmente sembra essere solo un ricordo passato, mentre ad aspettarla c’è un futuro ricco di soddisfazioni.

