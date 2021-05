"Mi piace, è amore" L'outing dell'ex tronista è un giallo, dichiarazione a Tommaso Zorzi?

Francesco Fredella 19 maggio 2021 a

"Mi piace Zorzi", svela Mariano Catanzaro. Ed è subito gelo dopo la bomba che l’ex volto di Uomini e donne sgancia in diretta a Trends&Celebrities – su RTL102.5 News. Catanzaro, napoletano doc – modello e influencer - racconta di essere preso mentalmente dall’opinionista dell’Isola dei famosi e vincitore del Grande Fratello vip. Cosa c’è dietro quello che potrebbe essere il primo gossip dell’estate?

"Mi piace di testa, è una persona splendida e ci sentiamo da un po'", racconta. "Siamo amici. Amici speciali". Le sue parole arrivano all'improvviso durante il programma Trends&Celebrities. Catanzaro, che non nasconde di provare qualcosa per Tommaso Zorzi, parla addirittura di amore. "L'amicizia è anche questa", racconta Catanzaro. Poi continua: "Credo che nella vita ci si debba circondare di persone positive, che ti fanno star bene. Ed io penso che Tommaso possa essere davvero un perfetto amico”.

Ma dopo le sue parole il rebus resta uno: amicizia o amore? E non solo: come reagirà Zorzi? Quello di Catanzaro è un vero e proprio outing, ma resta un po’ di mistero. Catanzaro, però, dice che l'amore non ha differenze di genere, colore, età. "Per me l'amicizia può essere amore e viceversa. Non so dirvi molto, ma quando sento Tommaso sto bene. Questa amicizia mi fa stare bene", racconta in diretta nel corso della puntata. Ora si attende la replica di Zorzi.dav

