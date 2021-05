Isola dei Famosi, polemica per le nomination: "CSI Honduras". Battibecco Cerioli-Kostner: non vali niente

Giada Oricchio 15 maggio 2021 a

a

a

Roberto Ciufoli, Andrea Cerioli e Ignazio Moser sono i nominati della diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, venerdì 14 maggio. Eliminata definitivamente Emanuela Tittocchia che rinuncia al televoto flash e non resta su Playa Imboscadissima. E Andrea Cerioli umilia Isolde Kostner: “Come persona non vali niente”.

Vera Gemma lascia senza fiato: effetto nudo e look sadomaso

Le prove, tante e lunghissime, sono la caratteristica della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi e la 17esima puntata non ha fatto eccezione così come non sono mancati i consueti riferimenti anatomici piccanti: dal “c*lo” di Iva Zanicchi al “coc porn” di Tommaso Zorzi passando per “saremo c*lo e camicia, io ovviamente il c*lo” detto dall’opinionista Elettra Lamborghini alla naufraga Miryea Stabile invitata a fare l’aperitivo una volta finito il reality. Pochi invece i battibecchi tra naufraghi: Matteo Diamante ha continuato a denigrare Roberto Ciufoli definendolo una brutta persona ossessionato dai fruttini e l’attore ha replicato con “Hai la faccia come il c*lo”, mentre Emanuela Tittocchia, eliminata due volte (in settimana e al voto flash contro Roberto), ha deciso di non giocarsi la permanenza su Playa Imboscadissima, andando al televoto con Beatrice e Francesca, perché “perdere contro Ciufoli è davvero imbarazzante per me, lui è il peggiore”.

"Una porzione di Cocc Porn". Isola vietata ai minori e la Zanicchi la spara grossa

Al momento delle nomination, Matteo Diamante e Isolde Kostner hanno accusato Andrea Cerioli, Angela Melillo, Valentina Persia e Ignazio Moser di essersi messi d’accordo su chi votare e l’ex tronista è sbottato: “Siete tutti leoni da puntata, tu ti muovi nell’ombra la notte con le orecchie da Dumbo per origliare, l’altra gira senza lampada, sembra CSI Honduras”. Il più nominato dal gruppo è risultato Roberto Ciufoli, mentre Ignazio Moser è finito al televoto per aver perso la sfida contro Isolde per diventare il “super leader”. A sua volta, “wonder woman” Kostner in qualità di padrona di Cayo Cochinos (ogni giorno al tramonto dovrà dare a un compagno un bacio di Giuda che varrà un voto) ha avuto l’ingrato compito di indicare un terzo nome e ha scelto Andrea Cerioli “perché mi ha fatto sentire di troppo e non mi ha accolta bene quando i due gruppi sono stati riuniti”. Esagerata e sopra le righe la reazione del naufrago: “Isolde, qui non occorre solo forza, ma anche empatia, ci sono rapporti umani e te non sei capace di averne. Non sei empatica e non mi piaci come persona, non so come definirti, proprio non mi piaci, è più forte di me. Come persona non vali niente”. Isolde ha incassato senza battere ciglio: “Da quello che ho capito, sono io che devo fare la nomination, non te”. Applausi dallo studio e saluti.

Il vestito rivela tutto. Il look della Blasi, l'ingresso all'isola è con il botto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.