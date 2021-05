Isola dei famosi, chi va in nomination. Scintille Gilles-Zorzi, bodyshaming ed eliminazioni: la puntata del 17 maggio

Giada Oricchio 18 maggio 2021 a

Rosaria Cannavò, Isolde Kostner, Fariba Tehrani sono i naufraghi al televoto “Chi vuoi salvare?” dell’Isola dei Famosi 2021, lunedì 17 maggio. L’eliminato Roberto Ciufoli rimane su Playa Imboscadissima vincendo contro Francesca Lodo che torna in Italia. Botta e risposta tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi. E Iva Zanicchi fa bodyshaming.

Cosa è successo e cosa non è successo nella diciannovesima puntata dell’Isola? La lunga diretta è stata un continuo di prove per decretare quattro naufraghi immuni: striscia, stai in apnea, tira la corda, alla fine Matteo Diamante, Angela Melillo, Valentina Persia e Awed hanno goduto del privilegio di non essere nominabili. Con polemica perché Ignazio Moser ha notato: “Solo io l’altra volta ho preso la fregatura? Ero leader e non ho potuto usufruire dell’immunità?”. Dopo mezz’ora di dramma su chi fa “il riportino sbagliato” (Miryea Stabile) e il “furbino” origliando la notte (Matteo Diamante), Andrea Cerioli ha litigato dall’Honduras con Brando Giorgi: “Sei un leone in studio”, raffinata la replica dell’attore: “Brontoli e fai rumore come il water!”. Sempre il permaloso e arrendevole Cerioli (ha gettato la spugna nella sua sfida immunità ancora prima di iniziare, nda) ha regalato un fuoriprogramma: “Isolde è un vaso dove la metti sta” e lo showman (a sua insaputa) Akash Kumar: “Andre, ascoltami, ci conosciamo da 10 anni, Papeete Beach collection… ti ricordi? Cerioli… GF… cinema…” e quello: “Ma chi è?? Ma abbiamo fatto due tavoli 5 anni fa, non è che siamo amici!”.

In studio è arrivato Gilles Rocca che si è cosparso il capo di cenere: “Ci sono stati momenti in cui sono stato maleducato e spocchioso, ma mai violento. Ho dovuto bloccare i commenti su Instagram per i commenti orrendi, c’è stato un accanimento mediatico che mi ha fatto male, specie quando hanno toccato la mia fidanzata e i miei genitori, ma non vorrei mai essere accostato a un uomo violento, sono anni che mi batto per queste cose. E a Tommaso dico che facce e faccette mi hanno molto ferito. Se durante il suo GF, ci fosse stato un opinionista che avesse definito la sua storia d’amore come telenovela cilena lui ci saresti rimasto male”.

L’opinionista ha incassato: “Ti chiedo scusa, ma era un po’ un leit motiv, un tormentone la tua storia, spero che qui in studio tu possa riscattare le uscite infelici”. Altro opinionista, altro scivolone, quello di Iva Zanicchi che ha fatto bodyshaming dopo la clip sul dimagrimento dei naufraghi: “Eh beh, più magri si è, meglio si sta”. Una gaffe che i social non hanno mancato di sottolineare.

Da ricordare Roberto Ciufoli, eliminato al televoto, e accolto da Beatrice e Francesca su Playa Imboscadissima, l’isola di riserva, come fosse Darth Wader. Ha fatto aprire il televoto flash e ha spedito a casa la Lodo, mentre la Marchetti era terrea in volto. Intanto in Palapa, il gruppo ha nominato Rosaria Cannavò, il super leader Awed ha fatto il nome di Isolde Kostner e Fariba Tehrani è finita al televoto per violazione del regolamento: ha spoilerato l’isola di riserva.

Come si è conclusa la puntata? Con Akash Kumar che minacciava per la terza volta Ilary Blasi di non presentarsi più in studio: “Lo sai che qualcuno mi forza a venire, mi sminuite in puntata e speculate su ogni cosa”. Cinema.

