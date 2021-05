Tommaso Zorzi, nel balletto su Instagram sbucano così Ilary Blasi e Aurora Ramazzotti

Giada Oricchio 18 maggio 2021 a

a

a

Cosa ci fanno tutti insieme Ilary Blasi, Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi e Stefano Miele? I feticisti! L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 e vincitore del GFVip 5 ha pubblicato un divertente video girato nel nuovo appartamento milanese. Dalla camera da letto è sbucato prima Zorzi, poi l’amica del cuore Aurora, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, a seguire l’amico comune e dulcis in fundo Ilary Blasi in leggins di pelle nera.

Inquadratura bassa sui piedi chiusi in zeppe altissime, colorate e glitterate e tutti in fila indiana per un mini balletto sulle note del classico “Bongo cha cha cha”, anno 1959, ma rispolverato dai Tiktoker. “Le Destiny’s Child ci spicciano casa” è la caption del post, in verità il poker di goliardici amici non era il massimo della coordinazione. Diciamo che vale l’intenzione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.