Amici 20, "il televoto non funziona". Bufera social per la finale

16 maggio 2021 a

Come si preannunciava nei giorni precedenti la polemica sulla finale di Amici è esplosa. Se nelle ore precedenti sembrava essere ancora tutto molto fumoso, la puntata di sabato 15 maggio, ha tolto ogni dubbio ai fan del talent show di canale 5. Per la prima volta, come di consueto per la finale, il programma è andato in onda in diretta consentendo la possibilità al pubblico da casa di votare il proprio beniamino preferito. Peccato che durante la votazione qualcosa sia andato storto. Ma facciamo un passo indietro. A contendersi la coppa della finale sono i cinque ragazzi: Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Alessandro Cavallo e Giulia Stabile.

Due circuiti, la prima manche sul canto mentre la seconda è dedicata al ballo. I vincitori dei rispettivi circuiti si scontrano per la finalissima aggiudicandosi la vittoria del programma. Durante la sfida del girone di canto su Twitter inizia una pioggia di commenti degli utenti che si lamentavano sul malfunzionamento dei canali di televoto. Nel mentre la gara tra Sangiovanni, Aka7even e Deddy continuava senza intoppi, i fans di Amici continuavano a denunciare l’impossibilità di esprimere la propria preferenza sull’app di Mediaset: “L’app non va, SMS non va, questo televoto è un circo” scrive il primo utente indignato dal funzionamento delle piattaforme.

Maria De Filippi chiude il televoto e decreta il vincitore del circuito canto: Sangiovanni. Un esito per molti scontato, che a seguito degli intoppi con la votazione ha acceso la miccia per la polemica: “Sangiovanni in finalissima tra le cose più scontate in venti edizioni di Amici”, digita qualcuno. “NEANCHE LA SODDISFAZIONE DI VOTARE, UNA ROBA INDICIBILE QUESTO SERALE” scrive un altro. “Sì ma se non possiamo votare possiamo chiudere qui la pagliacciata” fa eco un utente. Ma c’è chi si spinge oltre gridando dietro la tastiera: “NON SONO RIUSCITO A VOTARE SONO UNA FURIA PRONTISSIMO A URLARE AL BROGLIO”.

La puntata va avanti e nel frattempo anche per il circuito ballo viene decretato il vincitore, tra Giulia e Alessandro è la ballerina ad aggiudicarsi la vittoria. Immancabili anche qui i commenti del pubblico da casa che sembra non condividere affatto l’esito della votazione. La finalissima viene giocata tra Sangiovanni e Giulia Stabile, la coppia formata durante la permanenza nella scuola di Amici si aggiudica l’ultimo step decisivo del programma. Sui social l’umore non è dei migliori: “DICIAMO CHE MARIA HA PROGRAMMATO LA FINALISSIMA COME LA SCELTA DI UOMINI E DONNE”. “SIETE DEI PAGLIACCI ORA DOVETE FARE LA SCENA STRAPPALACRIME CON LA FINALISSIMA TRA SANPEPE E GIULIA” sono solo alcuni dei commenti indignati degli utenti.

