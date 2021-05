Brosio e la De Vitiis si mollano. Cosa c'è dietro la rottura

Francesco Fredella 12 maggio 2021 a

"C'eravamo tanto amati" o "Il gioco delle coppie?": scegliete voi. Prendere in prestito il titolo di due storici programmi resta il modo migliore per raccontare la fine della storia d'amore tra Brosio e la De Vitiis. Un flirt iniziato in tv e finito sui social con un post mozzafiato della giovane modella (e aspirante showgirl). Si tratta di una storia d'amore finita insieme ai palinsesti tv, senza ospitate. Senza smalto. Senza riflettori. E, forse, aveva ragione Diego Granese (l'imprenditore milanese trapiantato a Dubai) quando urlò alla storia finta, mediatica, dopo aver parlato di un presunto flirt con la De Vitiis. Che si era difesa dicendo di amare alla follia Brosio. Tanto tuonò che piovve. Anzi, grandinò.

La loro storia era nata sotto i riflettori durante il Gf Vip di Brosio, molti avevano storto il naso pensando ad una storia finta o costruita a tavolino. Brosio si è sempre difeso da ogni tipo di accusa. Ma i motivi di questa rottura restano segreti. Come mai? Qualcuno parla di gelosia e altri, invece, dicono che non sono mai andati d'accordo. Quindi sembra tutto per davvero un giallo. Le uniche frasi della De Vitiis sui social lasciano tutti senza parole.

“Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò, il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa”, racconta l'aspirante showgirl.

