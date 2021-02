Si azzuffano per Paolo Brosio. Lui, lei e l'altra: lite in diretta a Tiki Taka

Francesco Fredella 02 febbraio 2021 a

Lui (Paolo Brosio), lei (Maria Laura), l’altra (Manuela). Succede di tutto in diretta a Tiki taka a tarda notte. Piero Chiambretti, che gongola con il 5.5% di share, assiste al gustoso fuoriprogramma.

Cosa accade? Prima un passo indietro. Qualche settimana fa Manuela Ferrera aveva svelato: “Brosio ci ha provato con me dopo la scorsa puntata. L’ho incontrato e mi ha quasi baciato in bocca”. Una doccia ghiacciata. Brosio è fidanzato con Maria Laura De Vitis, aspirante showgirl.

E nella puntata di ieri Brosio a Tiki Taka si presenta con Maria Laura in collegamento da Medjugorie. In studio scoppiano le scintille. Le due donne litigano. “Era una cosa scherzosa, non c'è stato nulla di scandalistico. Si è trattato di un selfie e di un bacio sulla guancia", dice Brosio giustificandosi. E Manuela rincara la dose: “Ha provato a baciarmi alla fine, io mi sono spostata per un pelo. Cercava la bocca".

Arriva la replica della De Vitis: “Vorrei rassicurare la signorina Ferrera: Paolo si è sempre accompagnato a un genere di donna diverso da quello di Manuela. Ragazze con una bellezza fine e di classe". Così non manca la risposta pungente: “Mi stai insultando? Puoi stare tranquilla. C’è solo un’amicizia tra me e Paolo”.

Tra Brosio e la De Vitis non sono mancate fibrillazioni quando è spuntato Diego Granese, uno degli imprenditori più forti, milanese d’origine e con molti business a Dubai. La De Vitis, però, dice di amare Brosio. Ma a molte malelingue la loro storia sembra un po’ sospetta.

Adesso, però, spunta un retroscena assurdo. La Ferrera svela: “Brosio mi ha mandato un sms a fine puntata”. Tutto vero? Potrebbe essere appena iniziato un nuovo capitolo della soap che fa infiammare gli amanti del gossip.

