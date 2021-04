"Qui possiamo scegliere..." L'imprenditore Diego Granese a Dubai è già vaccinato

Francesco Fredella 26 aprile 2021 a

Ora Diego Granese - l’imprenditore milanese, che è arrivato alla ribalta della tv con la presunta love story con la fidanzata di Paolo Brosio - si è vaccinato contro il Covid. “Sono residente a Dubai, qui possiamo scegliere il vaccino. Mi sono sottoposto alla vaccinazione con Pfizer. “Nessun dolore, nessuna reazione avversa”, racconta Granese al telefono appena lo contattiamo. In molto Paesi extraeuropei le vaccinazioni vanno avanti a ritmo serrato, diversamente da quanto accaduto nei mesi scorsi in Italia.

Lui, che è stato spesso, ospite nei programmi tv, vive tra Milano e Dubai - dove ha diversificato vari business. Tra questi, si occupa anche di internazionalizzazione. E non solo. Adesso, però, potrebbero arrivare novità per l’imprenditore milanese: orizzonti lavorativi extraeuropei dove va fortissimo. Granese, che ha iniziato a fare l’imprenditore 10 anni fa, ha raccontato di recente: “Una palestra è stata il mio primo investimento. Mi mollò un socio e rimasi senza parole. Tanta paura. Poi una nuova avventura”.

Oggi, a distanza di molto tempo, ha creato un impero: Granese gestisce una ventina di centri. Ma c'è tanto altro: si occupa di business development. La sua holding investe "acquisendo o creando da zero attività e startup in diversi settori (moda, ristorazione, tecnologia, enogastronomia, assicurazioni ecc). In poco tempo si ritrova ad amministrare e gestire società in diversi campi con eccellenti risultati", come lui stesso racconta a Millionaire (la famosa e prestigiosa rivista dedica al mondo degli imprenditori). Granese a Dubai vive in uno degli alberghi più prestigiosi ed i suoi followers hanno avuto modo, in questi mesi, di vedere la sua vita negli Emirati Arabi. Come lui, al momento, decine di imprenditori italiani hanno deciso di diversificare il proprio business all'estero.

