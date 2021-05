Isola dei Famosi, i nominati sono Cannavò, Tittocchia, Ciufoli e Persia

Giada Oricchio 11 maggio 2021 a

Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia, Roberto Ciufoli e Valentina Persia sono i nominati della sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, lunedì 10 maggio. Il televoto è “Chi vuoi salvare?” e si chiuderà venerdì 14 maggio. Eliminata Francesca Lodo che però resta sull’isolotto di riserva, Playa Imboscadissima, infortunio per Ignazio Moser. Ilary Blasi sbotta: “Mi ha rinco***onita” e Elettra Lamborghini demolisce Akash: “Sei una mezza se*a”. Lite Vera Gemma-Angela Melillo. Se l’Isola non si anima, l’armadio di Ilary Blasi sì. Lady Totti conquista il pubblico con outfit tutti da copiare: questa volta abito kimono total black dal duplice spacco, gamba scoperta fino all’inguine e scollo profondo e audace sul seno. L’inizio è scintillante: “Massimilià canti? Puoi fare quello che vuoi se rimani così arzillo”. E’ una delle numerose punzecchiature riservate all’inviato in Honduras.

Lodo, Tittocchia e Tehrani, all'Isola dei Famosi tre donne al televoto

Due cu*i is megl che uan

All’Isola dei Famosi 2021, Francesca Lodo nota come “la valletta di Gilles Rocca”, dopo uno scontro con Andrea Cerioli detto “patato”, viene eliminata. Raggiunge Playa Imboscadissima, l’isola di riserva dove Beatrice Marchetti vive in solitudine da tre settimane ai limiti della sanità mentale, piagnucola che il pubblico la vuole a casa (verissimo, ma è cattiva prassi dello studio far credere che sia il contrario), ascolta i consigli dell’opinionista Tommaso Zorzi: “Resta perché devi far prendere il Gaviscon a chi non ti ha difeso” e di Akash Kumar: “Ahczsiz pertnmn cey, siete bellissime” (ma che c’azzecca??) e rimane. Per la gioia di Iva Zanicchi: “Brava! Siete i due cu*i più belli dell’Isola!”. Paguri tremate.

I di Intransigente Isolde

Avete voluto la campionessa? E adesso pedalate. Isolde Kostner ha una tempra scolpita nelle stalattiti e forgiata dalle bufere di neve. Per lei, l’Isola non è un gioco, è la preparazione alla gara: vittoria o sconfitta e le distrazioni non sono ammesse. In quanto leader deve fare tre nomi a rischio nomination e li serve senza sabbiose frasi di circostanza: Awed “lo sfaticato”, Valentina Persia “la padrona” (elegante come sempre alla domanda della Blasi: “Hai paura?”, risponde: “Eh me sto a ca*a’ sotto”) e l’amico Roberto Ciufoli “il cacciatore di fruttini che viola il regolamento” (per colpa sua, la produzione ha ridotto la razione di riso). Questi tre sfidano, rispettivamente, Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò e Fariba Tehrani. Al termine dei duelli vanno al televoto Cannavò e Tittocchia. Dai duelli, è rimasto escluso Ignazio Moser che domenica ha messo il piede sulla brace riportando un’ustione medio-lieve, ma tale da metterlo k.o. per qualche giorno. E’ l’ultimo della lista-infortuni di “Playa Anatomy”.

Regina del fuoco e dell’universo

Alla prova del fuoco, Fariba Tehrani regge la fiamma, resiste, oppone l’universo tra sé e la lingua di fuoco e straccia tutti i record stabiliti in 15 edizioni di Isola: 5 minuti e 19 secondi. E sarebbe andata avanti se non avessero interrotto il gioco per paura di ustioni a inguine e addome. L’isolana la prende male e rivendica il potente alleato: “L’universo mi stava aiutando”. Roberto Ciufoli eguaglia il tempo di Fariba per uno storico ed epico ex aequo. Per salomonica decisione di Ilary Blasi, si salvano entrambi.

Eye of the tiger

Vera Gemma debutta nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 con una ruggente tutina dorata effetto nude look. “Non potevo essere da meno di te Ilary” dice torreggiante dall’alto di un paio di zeppe di 30 cm. Segue siparietto Ilary Blasi-Jeda-Vera che culmina in un poco rassicurante: “Ilary, un fa’ la Angela Melillo della situazione… stai a cerca’ le botte?!”. Visto che è primavera e l’amore è nell’aria, c’è una sorpresa anche per quel tortellino vivente di Andrea Cerioli: la Blasi lo illude con la presenza della fidanzata Arianna, in realtà c’è solo la sagoma di cartone a grandezza naturale. Prende e porta a casa con ironia.

Akash Kumar lo sborone

Il modello Akash è il classico genio risolutore con il senno di poi. Per intenderci, quello che quando parla è più confuso di Rosolino tanto da costringere Zorzi a blastarlo: “Ma che c’entra? Ma che dice? A pagina 777 di Televideo trovate i sottotitoli di Akash”. Durante la sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi gli chiede di stare 2 minuti appeso a una sbarra in modo da regalare a Francesca e Beatrice un kg di pasta: “Sei sempre venuto senza maglietta e oggi che dovevi stare a petto nudo sei con il cappotto?!”. Il modello dagli occhi di ghiaccio, veri quanto le labbra di Diletta Leotta, si leva la maglia, si appende alla trave e inizia a fare piegamenti vari. In gergo: fa lo spaccone. La Blasi lo invita a non strafare per non incappare in figure barbine, quello si crede The Rock e finisce peggio di una rolling stone. Cede a 38 secondi dalla fine, perde, si schianta tra l’incredulità generale. “Che figura di…” ammette Akash e Ilary: “Possiamo dire una figura di Akash”. Frustata di Elettra Lamborghini: “Che mezza se*a sei, facevi il fenomeno, ci riuscivo io…”.

Veleno e Nomination

Angela Melillo nomina Roberto Ciufoli, ma parte un duro botta e risposta con Vera Gemma. “Amore, ti do un consiglio: questo tuo bisogno di essere sempre neutrale, di dire quanto sei corretta e perbene, non va bene, quando uno lo è non ha bisogno di dirlo, si vede – è la critica di Vera -. Non ce l’hai un po’ di rabbia e antipatia? Voglio vederti fare una scenata, l’abbiamo capito che sei perbene e non ce ne frega niente” e la Melillo, sorriso luciferino: “Io non sono te, io sono questa, se non ti piaccio non posso farci niente, non chiamarmi amore, non lo sono e poi ti ricordo che io sono qua e tu sei là”. Pronta la replica: “Ti esponi poco pur di resistere. Un reality non è solo resistere, è anche sputtanarsi” e Angela: “Parli tu che mi hai nominata dandomi una coltellata appena arrivata?”. A seguire c’è un sorso di arsenico anche per Awed. Brando Giorgi lo attacca: “Sei il miglior stratega di sempre e la cosa mi spaventa data la tua giovane età, non te ne frega niente di nessuno. Hai detto che sono uno schifoso perché non ho salutato Beppe Braida, come ti permetti?!”. Awed prova a difendersi, il clima si surriscalda, la Blasi preferisce stoppare e il giovane naufrago se ne va buttando per terra gli auricolari. Baruffa pure per Fariba che attacca un pistolotto, mentre gli altri sognano il cuscino. La Tehrani se la prende con la figlia e con Zorzi che le fa notare: “E’ un quarto d’ora che stai parlando!”. Viene portata via a braccio da Massimiliano Rosolino. “E’ la prima volta che levano uno a forza dalla postazione nomination” commenta un pienissima Ilary Blasi. Due le scelte da fuochi d’artificio, quella di Rosaria: “Roberto perché fa la pipì sul bagnasciuga” e quella di Isolde, di nuovo leader della settimana, che spedisce al televoto Valentina Persia.

Spine per Rosolino

Quando Emanuela Tittocchia torna in Palapa, Rosolino dice di aver sentito della commozione e la Blasi: “Dove l’hai sentita sta commozione, Massimilia’? Che programma stai a fa’?”. Poco dopo la stanchezza le gioca un brutto scherzo: “Abbiamo finito le nomination? Sì, no? Scusate, Fariba mi ha rincog**nita”. E buonanotte.

Doppio spacco vertiginoso tra gamba e seno: Ilary Blasi lascia senza parole

