Lodo, Tittocchia e Tehrani, all'Isola dei Famosi tre donne al televoto

Francesca Lodo, Emanuela Tittocchia e Fariba Tehrani sono le tre donne al televoto “Chi vuoi eliminare?” dell’Isola dei Famosi 2021, venerdì 7 maggio. Nella quindicesima puntata del surviving game condotto da Ilary Blasi, le prove ricompensa e quelle per diventare leader sono state rese più spettacolari grazie alla “centrifuga”, un’installazione marina in cui i naufraghi venivano fatti girare di 360° e già vista a “Supervivientes”, la versione spagnola del reality che sta facendo ascolti record.

In studio spazio al ritorno di Beppe Braida (ritiratosi per gravi problemi familiari) e Paul Gascoigne che continua a sembrare un marziano a Roma e che si è lasciato sfuggire l’ennesimo “ca**o!”. Ilary Blasi lo ha presentato con una battuta: “E’ tornato l’uomo che è stato trenta giorni sull’Isola senza farsi capire e senza capire niente...no, non è Massimiliano Rosolino, ma Paul!”.

Il vero colpo di scena però l’ha regalato l’opinionista Iva Zanicchi: ha abbandonato la compagnia a metà puntata a causa di una mano molto gonfia e dolorante. Tra naufraghi deperiti (in diretta Andrea Cerioli si è sentito male e ha avuto bisogno di assistenza medica) e opinionisti sofferenti la quindicesima edizione dell’Isola sembra un lazzaretto più che un reality show. E le donne hanno maggior tempra e resistenza degli uomini: Isolde Kostner è di nuovo sia leader immune che leader salvador, mentre l’ammirevole Beatrice Marchetti continua la sua avventura in solitaria senza piangere e senza lamentarsi. Dal televoto settimanale tra Miryea Stabile, Emanuela Tittocchia e Roberto Ciufoli si è salvata Miryea e la Kostner ha rimesso in nomination d’ufficio la Tittocchia. Con lei al televoto “Chi vuoi eliminare?”, valido fino a lunedì 10 maggio sono finiti Francesca Lodo “perché non prende posizione” e Fariba Tehrani perché secondo il suo nuovo gruppo, quello degli arrivisti “vuole fare tutto lei e guai a contraddirla, bisogna darle sempre ragione altrimenti fa la vittima”.

