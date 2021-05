Isola dei Famosi, Francesca Lodo litiga con Andrea Cerioli e viene eliminata. Poi la seconda chance

Giada Oricchio 10 maggio 2021 a

a

a

Scontro violentissimo tra Andrea Cerioli e Francesca Lodo nella sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, lunedì 10 maggio: “Aggressivo, deficiente, vaffan**lo”, “Parac**a”. L’ex letterina è eliminata dal televoto, piange, ma resta su Playa Imboscadissima con Beatrice Marchetti. E Iva Zanicchi: "Brava, siete i due c**i più belli dell'Isola".

In settimana, Andrea Cerioli e Francesca Lodo hanno litigato per le motivazioni banali delle nomination reciproche. Lui l’ha accusata di non voler litigare perché non vuole far niente e di essere riottosa come una sposina quando si tratta di prendere posizione, dal canto suo la naufraga ha respinto gli addebiti definendolo “aggressivo, maleducato, vattene a fan**lo”. Ilary Blasi apre la diretta con l’aspro confronto tra i due naufraghi e Cerioli (difeso a spada tratta da Elisa Isoardi in studio: "E' una persone splendida e buona") spiega: “Io non sono pentito di come mi sono rivolto. Non è vero che ho esagerato. Anche questa cosa di nascondersi dietro un dito durante un litigio additando l’uomo come aggressivo quando litiga con una donna ha stufato. Tutte le volte una donna la mena con il fatto che un uomo è troppo irruento nelle discussioni, ma non è così. Non c’entra niente la nomination, non sono arrabbiato per questo, mi dà fastidio che abbia banalizzato la mia fame, lo trovo una str**zata”.

"Cerchi le botte?!” gelosia alle stelle per Vera Gemma: Ilary Blasi la stuzzica

La Lodo replica: “Non è vero che vivo nell’ombra, sono passati 56 giorni e ho dimostrato che non è così, credo di aver fatto vedere tante sfaccettature del mio carattere. Ci sono state discussioni con Awed e Vera e mi sono esposta parecchio, ma quando c’è da discutere lo faccio in modo pacato. Sono fatta così”. Intanto però la naufraga ha incassato l’indifferenza dei suoi compagni storici, compresa la “finta suora” Angela Melillo. Un comportamento che suscita la riprovazione dell’opinionista Tommaso Zorzi in gran spolvero: “Voglio dire due cose: non mi è piaciuto il tono di Cerioli, se qualcuno si fosse rivolto alla sua fidanzata con quegli stessi modi, gli sarebbero girati le pa**e. E te cara Angela, quando c’era da difendervi tra voi 5 eravate pronti, ora la sporca cinquina è venuta fuori, non difendete una persona che è sempre stata con voi, ma siete bravi ad andare contro un’altra in gruppo. Quando c’è stato da difendere Francesca nessuno ha preso posizione e ha rimesso al suo posto Andrea”.

Doppio spacco vertiginoso tra gamba e seno: Ilary Blasi lascia senza parole

La Melillo si arrampica sui legni della Palapa dicendo cose senza senso, tuttavia Ilary Blasi e Zorzi la zittiscono: “Dici che l’hai consolata, ma c’è il confessionale in cui dichiari ‘non mi voglio impicciare’, ti inchioda”. Ma è subito tempo di verdetti: Francesca Lodo viene eliminata al televoto (49% contro il 26% di Emanuela Tittocchia e 25% di Fariba Tehrani), fa la splendida: “Non porto rancore, spero di mangiare i tortellini a Bologna con Andrea” e un secondo dopo gli dà il bacio di Giuda che equivale a una nomination. Consigliata dall'opinionista Tommaso Zorzi: "Resta e inizia a ragionare con la tua testa, d'ora in poi potrai dare il meglio di te stessa e quando tornerai farai prendere tanti Gaviscon alla sporca cinquina che non ti ha difeso" e dalla sempre raffinata Iva Zanicchi: "Rimani, te e Betrice siete i due cu*i più belli dell'Isola", Francesca Lodo non torna in Italia: tra lacrime di stress accetta di restare in Honduras, su Playa Imboscadissima (la spiaggia della seconda chance), in compagnia di Beatrice Marchetti, la modella ormai pronta ad aprire una bancarella tra costumi di foglie, cosmetici a base di sabbia e accessori di conchiglie.

Domenica Live verso la chiusura, a Barbara D'Urso va tutto male

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.