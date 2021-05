Isola dei Famosi, Vera Gemma è incontenibile e scatta la scena di gelosia a Ilary Blasi: "Cerchi le botte?!”

Giada Oricchio 10 maggio 2021 a

Ritorno da tigre di Mopracem per Vera Gemma, una delle naufraghe più apprezzate dell’Isola dei Famosi 2021, lunedì 10 maggio. Ed è subito gelosia con Ilary Blasi: “Cerchi le botte?!”.

Coraggiosa, spregiudicata e in strepitosa tutina dorata effetto nudo: così Vera Gemma fa il suo ingresso trionfante in studio dopo un mese di Isola. “Non potevo essere da meno di te Ilary, ce l’ho messa tutta” dice torreggiante dall’alto di un paio di zeppe alte 30 cm, poi abbraccio e gamba avvinghiata con l’opinionista Tommaso Zorzi. La figlia di Giuliano Gemma è piaciuta molto a conduttrice e opinionisti, pochissimo al pubblico che ha dovuto eliminarla tre volte prima di riuscire a spedirla in Italia definitivamente. Durante la permanenza in Honduras, Ilary Blasi ha dato vita a una serie di gag con Jeda, il baby fidanzato di Vera, e nel corso della sedicesima puntata non è stata da meno: “Jeda sei felice?” e quello laconico: “Felicissimo”. Ma non è finita perché la Blasi gioca sul “triangolo amoroso” con una divertente clip e inziga: “Come è andato il vostro primo incontro? Bene? Vera sei gelosa?” e quella: “Sincera, sincera? Un po’ sì. Qui non c’è Totti o lo scambio di coppie lo facciamo come si deve, con Totti che viene qua, ma non c’è oppure così non vale. E’ impari la lotta!”.

Ilary la stuzzica ancora sulla gelosia: “Lo sai che Jeda bacia bene attraverso il plexiglass?”, “Ma non sai che io mi sono svegliata con la foto del vostro bacio e non si vedeva il plexiglass, mi è venuto un colpo”. Il botta e risposta continua con una Blasi pepata e peperina: “Non gli controlli il telefonino? Fai male, mi ha mandato un sacco di messaggi. Jeda, a chi vuoi più bene?”, il ragazzo ha appena la forza di sussurrare: “Dormo fuori se ti rispondo, dormo con Rosolino” e Vera chiosa: “Ilary non fa’ la Angela Melillo della situazione… stai a cerca’ le botte?!”. E’ primavera: l’amore è nell’aria.

