Rischia di ustionarsi, Fariba Tehrani va a fuoco all'Isola dei Famosi

Fariba Tehrani va a fuoco all’Isola dei Famosi 2021, lunedì 10 maggio. La naufraga, mamma di Giulia Salemi, ha dovuto sfidare Roberto Ciufoli alla prova del fuoco: lo sconfitto andava automaticamente in nomination.

Ebbene, contrariamente ai pronostici, la Tehrani ha dato vita a un'impresa spettacolare: prima è arrivata 3 minuti, poi 4 e infine ha stracciato ogni record stabilendo un tempo mostruoso: 5 minuti e 19 secondi. Mai successo prima in quindici edizioni di Isola dei Famosi. E il bello è che sarebbe potuta andare ancora avanti se l’inviato Massimiliano Rosolino, la conduttrice Ilary Blasi e la stessa figlia Giulia, giustamente molto preoccupata (“basta, basta” ha detto facendo il segno con la mano di tagliare, nda), non avessero interrotto il gioco e spento la fiamma per paura che Fariba si ustionasse inguine e addome pur di vincere.

L’isolana non l’ha presa bene rivendicando di avere dalla sua un alleato potente: “Nooo, perché? L’universo mi stava aiutando”, mentre lo studio e Rosolino non hanno trattenuto l’ammirazione: “Sei stata incredibile, hai fatto un tempo eccezionale”. La donna, che in effetti si è bruciata l’addome (ha già una costola rotta, nda), ha sorriso: “Giulia questo è per te, sarei rimasta ancora, sarei bruciata per renderti orgogliosa di me, vita mia”. Una doccia gelata per Roberto Ciufoli che però è stato altrettanto bravo ed è riuscito a eguagliare il record di Fariba. Così la regina e il re del fuoco, per salomonica decisione di Ilary Blasi, hanno evitato di finire in nomination.

