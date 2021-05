Incredibile Ilary Blasi, il clamoroso spoiler all'Isola dei Famosi

Giada Oricchio 11 maggio 2021 a

Incredibile Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021, lunedì 10 maggio: mega spoiler in stile Mara Venier. Nel corso della sedicesima puntata, la bella conduttrice stava seguendo la sfida tra Valentina Persia e Rosaria Cannavò per non finire in nomination. La prova consiste nel tenere un sacchetto a braccia tese il più a lungo possibile, chi lo fa cadere subisce una doccia di fango. Uno dei due secchi però era fissato male e si è rovesciato subito sul capo di Rosaria, la prova è stata sospesa per consentire ai tecnici di intervenire e la Blasi prima è andata a nero, poi su Playa Imboscadissima dove ha chiesto all’eliminata Francesca Lodo se volesse restare oppure no.

Al termine del blocco si è ricollegata con le due naufraghe, ha dato il via al tempo, ma il duello è durato meno di 10 secondi, la Cannavò ha perso e la Blasi ha commesso l'epica fail lasciandosi sfuggire l’esistenza della spiaggia di riserva: “Beh, ma ce lo potevi dire prima! Abbiamo mandato la pubblicità, siamo andati su Playa Imboscadissima e sei durata 3 secondi…”. Il commento con tanto di rivelazione è arrivato forte e chiaro in Honduras anche se le due naufraghe e l’inviato Massimiliano Rosolino hanno fatto finta di non sentire. C'è da giurare che le due isolane confideranno l'esistenza di un nuovo isolotto di riserva al resto del gruppo.

