L'Isola dei piagnoni, lacrime e strategie tra i naufraghi. E Valentina Persia attacca Gilles Rocca

Giada Oricchio 03 maggio 2021

Uomini in lacrime e donne strateghe all’Isola dei Famosi 2021. E Valentina Persia attacca Gilles Rocca: “Mi ha stufato, se ne vada!”.

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la quattordicesima puntata del surviving game condotto da Ilary Blasi e tra i temi caldi c’è quello dei naufraghi frignoni Gilles Rocca, Matteo Diamante e Awed. Emanuela Tittochia ha rimproverato Matteo di non aver tutelato il gruppo originario degli “attivisti” durante le nomination di giovedì scorso: “Tu non tieni il tuo gruppo? Hai visto i primitivi come si sono parati il c**o? ci sono rimasta malissimo che hai salvato Awed e non me o Rosaria che siamo arrivate con te. Non capisco se sei ingenuo o fai il prac**o”.

Il povero naufrago si è giustificando dicendo che Awed si era dato molto da fare, ma la Tittocchia sempre più maestrina invadente ha replicato: “Tu hai scelto in base al criterio ‘ha fatto o no?’, non ci credo. Non riconosci in noi tre un nucleo principale intorno al quale ci sono i satelliti Isolde e Roberto che ci stanno mangiando vivi? Loro sono gli scarti dell’altro gruppo e noi li stiamo trattando come se fossero i capi! Rosaria in nomination non si può sentire”.

Poca coerenza per l’ex attrice che aveva accusato i “primitivi” di essere un branco e ora fa la stessa cosa. Intanto Matteo è scoppiato a piangere tra le braccia di Awed a sua volta in lacrime: “Sapere che a casa sono orgogliosi di me mi dà forza, sai quante volte mi sono sentito dire che sono un lavativo, buono a niente? Quante volte mi sono sentito dire in faccia che non valgo un ca**o. ho dovuto combattere contro chi ha giudicato negativo il mio obiettivo e mio padre era il più duro, mi guardava e non vedeva di certo il figlio che avrebbe voluto”.

Awed gli ha espresso comprensione e solidarietà: “Veniamo da un percorso simile, ti capisco”. Tensione invece tra Gilles Rocca e il gruppo dei suoi fedelissimi. L’attore romano sembra un cane bastonato, passa ore e ore in disparte sconsolato e triste e dice di essere arrivato al massimo della sopportazione, ma se Francesca Lodo è dispiaciuta per il suo stato d’animo, Ubaldo Lanzo è tranchant: “Ho capito, ma prenda una decisione. Se non sta bene che se ne andasse. Il lamento non lo capisco, venga a raccattare legna e sradicare tronchi così si rilassa e si diverte”. Ai limiti della cattiveria Valentina Persia: “Vederlo così mi ha stufato, se sta così male può anche alzare la mano e dire: attenzione, io me ne vado. Al suoi posto non aspetterei che sia il pubblico a decidere se farmi fuori o farmi rimanere dentro, io ho sempre deciso per me stessa, non si fa decidere agli altri”. Gilles Rocca è stato portato in infermeria per accertamenti sullo stato psicofisico e a sorpresa nessuno dei “primitivi” lo ha accompagnato alla barca, un gesto di indifferenza che è stato notato dagli “arrivisti”.

La prezzemolina Tittocchia ha osservato: “Sembrava che si fossero tolti un peso”, mentre Fariba Tehrani è andata a spettegolare da Miryea: “Ma è vero che eravate quasi contenti che si era allontanato?” e l’ex pupa ha annuito. Purtroppo per il gruppo storico, Gilles è ritornato con spirito rinfrancato poche ore dopo e Valentina Persia si è fatta vanto di insensibilità: “Avevo i capelli davanti agli occhi, li ho alzati per vedere chi era e quando ho visto che era lui, li ho rimessi giù”. Felici in apparenza Francesca e Angela. Ma il vero conforto, Gilles lo ha trovato negli “arrivisti” che lo hanno accolto con affetto invitandolo a unirsi al loro gruppo.

