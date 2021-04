Isola dei Famosi, Fariba Tehrani fa piangere Giulia Salemi: lacrime e commozione in studio

Giada Oricchio 30 aprile 2021 a

Fariba Tehrani fa piangere la figlia Giulia Salemi all’Isola dei Famosi, giovedì 29 aprile. Nel corso della tredicesima puntata del surviving game, Ilary Blasi manda in onda una clip in cui Fariba, passata tra gli “arrivisti” sembra rinata e si dice entusiasta dei nuovi naufraghi: “Mi hanno accolto benissimo e non mi hanno fatto sentire sola come facevano gli altri. Una cosa che mi ha ricordato il passato. Nella vita ho avuto tantissime difficoltà e dolori, quando ho deciso di lasciare il mio paese non è stato facile, ho dovuto ricominciare da capo, avevo i familiari lontano. Ho sempre cercato di nascondere i miei problemi e di rialzarmi e ho insegnato anche a mia figlia a non arrendersi mai. Da piccola pensava che fossi una mamma cattiva perché se si sbucciava un ginocchio, le dicevo di rialzarsi, pulirsi e andare avanti con le sue forze, poi quando è cresciuta ha capito. Sa che la amo tantissimo. Io sono una donna che non ha mai perso la fiducia e la speranza. E con l’aiuto dell’universo, le cose vanno a posto”.

Un monologo che ha fatto commuovere fino alle lacrima Giulia Salemi, ospite in studio. L’ex gieffina ha risposto: “Mi auguro di assomigliarle, mi ha insegnato a non abbattermi e a rialzarmi, è una donna con un grande cuore. Mamma, ti amo tanto e mi manchi. Oddio, non vanno bene tutte queste lacrime”. La Tehrani, finalmente serena dopo un mese tormentato a causa delle incomprensioni con il gruppo originario, ha intonato la canzone di Jovanotti per la figlia neonata: “E’ per te l’aria che respiro, è per te la luce del mattino, è per te ogni cosa che c’è, ninna nanna ninna eh”.

