Isola dei Famosi, Ignazio Moser bacia Francesca Lodo. E Cecilia Rodriguez avverte: "Non con la lingua"

Ignazio Moser sbarca all’Isola dei Famosi 2021, giovedì 29 aprile, e bacia subito una naufraga. La fidanzata Cecilia Rodriguez: “Non tirare fuori la lingua”. Nella tredicesima puntata dell’Isola, Ilary Blasi fa sbarcare l’ultimo naufrago di questa edizione: Ignazio Moser, già suo concorrente al GFVip2 dove conobbe l’attuale fidanzata Cecilia Rodriguez.

Il bel ciclista va a rafforzare il gruppo dei “primitivi” e viene messo subito alla prova: bacio in apnea con Francesca Lodo per una prova ricompensa culinaria, la stessa che il piangina Gilles Rocca, lunedì scorso, si rifiutò di fare per non ingelosire la fidanzata Miriam (sparita dai radar). Roba da meta-reality se si pensa che all’epoca dello scandalo Vallettopoli, la Lodo querelò Belen Rodriguez e a distanza di anni bacia il fidanzato della sorella dell’argentina.

Ilary Blasi stuzzica Cecilia, presente in studio: “Se deve baciare, deve baciare, non dirgli di no, ricorda che mi devi un favore, sono io che vi ho fatto incontrare! Conoscendolo accetterà?” e la Rodriguez: “Certo! Ma prima di partire gli ho detto che ogni sua azione ha una conseguenza. Nacho, non tirare fuori la lingua eh, è solo un bacio a stampo”.

Il bacio tra i due isolani dura oltre un minuto, record battuto e piatto di pasta pronto. La Lodo deve scegliere un naufrago maschio con cui dividere il pranzo e partono le scommesse: la Blasi minaccia di andare via se fa mangiare Gilles, Tommaso Zorzi è pronto a seguirla, Elettra Lamborghini dà la scelta per scontata. Ma l’ex letterina spiazza tutti e divide gli spaghetti con Andrea Cerioli.

