Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Tommaso Zorzi senza freni sui naufraghi: patetici, banali e bugiardi

Giada Oricchio 30 aprile 2021

Gilles Rocca, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli sono i nominati della tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi, giovedì 29 aprile. Eliminata definitivamente Manuela Ferrera, mentre sbarca Ignazio Moser. Ma è polemica per Gilles che ha chiesto di essere mandato al televoto. Tommaso Zorzi sbrocca: “Siete patetici e banali” e Ilary Blasi: “Bugiardi fino in fondo”.

Nella tredicesima puntata dell’Isola, lo studio era vicino all’assembramento non autorizzato. Oltre alla conduttrice Ilary Blasi - in abito nero con piume e trasparenze e orecchini così lunghi da tremare al pari dei pioppi - c’erano i tre opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, gli ospiti Giovanni Ciacci, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez con diritto di parola e di intervento, più alcuni parenti dei naufraghi. Nient’altro che il tentativo di dare maggior ritmo e mordente al programma. Non a caso la Blasi ha punzecchiato un’evanescente Lamborghini: “Ma perché non rispondi mai alle mie domande?”.

La diretta (registrata) si è aperta con una delle cose più belle di questo mese: una clip in cui gli autori hanno sberutcciato il lagnoso, puerile e asfissiante amore di Gilles per la fidanzata Miriam, sparita dai radar.

Ilary Blasi si gioca la carta GFVip con la scandalosa “coppia dell’armadio”: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Il figlio del famoso ciclista, appena arrivato in Honduras, ha baciato Francesca Lodo per una prova ricompensa. “Non tirare fuori la lingua eh, è solo un bacio a stampo” lo ha avvertito Cecilia conoscendo i suoi polli. Più tardi i due danno vita a un siparietto caotico e inconcludente sulla tratta Milano-Cayo Cochinos: altro escamotage degli autori di alimentare il reality con dinamiche esterne visto che quelle interne si sono inabissate.

Il gruppo dei primitivi o “intoccabili” sono Valentina Persia, Gilles Rocca, Francesca Lodo, Angela Melillo e Andrea Cerioli. La Melillo sparge acqua santa sulle diaboliche strategie settimanali e l’opinionista Tommaso Zorzi, vestito alla Tony Manero, balza su nemmeno fosse una lepre in un campo e sbotta: “Io non sono contro le strategie, io sono contro le vergini incinta. Vi abbiamo visto nella clip, fate delle brutte figure, io mi agito perché stata mentendo” e Ilary: “L’areola ti è un po’ caduta Angela”. Valentina Persia, con un livore che secondo lei fa ridere, appella Isolde Kostner come “Heidi che si è svegliata adesso” e la campionessa la travolge: “Non sarò sveglia di parole, ma lo sono con i fatti. Ho dato il mio contributo facendo tutto quello che potevo fare”.

Grazie a una sfida, Andrea Cerioli conquista il diritto di far leggere i messaggi dei parenti al suo gruppo, mentre Miryea Stabile è rassicurata a voce dalla madre Teodora: “E’ vero che abbiamo avuto tante incomprensioni, ma ti amo tantissimo. Segui il tuo istinto e credi in te stessa”. Momento strappalacrime anche per Fariba Tehrani e Giulia Salemi. L’ex gieffina è ospite per la seconda puntata di fila: in pratica è una mezza opinionista. Tanto fumo e poco arrosto.

Eliminata Manuela Ferrera

Bisogna saper votare ai reality. Manuela Ferrara era una “rompicocchi” a tutti gli effetti, una spina di riccio nel piede, un mosquitos dalle fauci schiumanti sulla pelle dei naufraghi. In una settimana ha fatto arrabbiare tutti e per questo andava tenuta. Invece è arrivata ultima (8%) al televoto “Chi vuoi salvare?” vinto da Miryea con il 51% e il leader salvador, Angela Melillo, l’ha rimessa su un volo per l’Italia. Delicatissimo l’inviato Massimiliano Rosolino che evidentemente sa più di quanto si sia visto: “Ciao Manuela, prendi la barca e torna pure a truccarti!”. Una sparata che sorprende Ilary Blasi: “Ma sei impazzito Massimilià?! Ma quanta confidenza!”. La Ferrera viene trasferita su Playa Imboscada per giocarsi la seconda opportunità al fianco di Beatrice Marchetti che in realtà non vede l’ora di levarsela dai piedi. “E’ stata un’esperienza durissima, sono dimagrita tanto” sono le paroline di circostanza scelte dalla naufraga per abbandonare. Forse si è accorta che dal suo rotondo lato B spunta qualcosa di molto simile a una protesi.

Beatrice riceve un’affettuosa lettera del fidanzato Matthew, piange e si emoziona, ma la Blasi va per le spicce: “Cecilia, anche Ignazio c’ha la penna calda?” e la Rodriguez: “Ma Ilary, cosa dici!”.

Nomination bugiarde

La noia viene interrotta dalle nomination. Il gruppo degli 8 “primitivi” nomina in blocco Gilles Rocca, ognuno con una scusa diversa: “Non ha gli stessi occhi di prima, un amico capisce quando non ce la fa i più, scazza fin dal mattino, ha altre priorità”. La Blasi ha una paternalistica contrazione muscolare delle labbra, mentre Zorzi li smaschera: “Siete banali e patetici. Pensate di venire a prendere per il cu*o noi? Siete gemelli omozigoti, l’altro gruppo non fa lo stesso nome. Siete omologati”. I naufraghi negano l’evidenza e Miryea li sputtana: “Gilles ha chiesto a tutti di nominarlo. Non è vero? Ma se poco fa in spiaggia sono venuta da voi e mi avete detto che Gilles voleva la nomination. Non invento le cose!", Angela, Gilles e Francesca provano a farla passare per visionaria, ma la Blasi: “Siete bugiardi fino alla fine! Gilles, è vero o no che hai chiesto di nominarti?” e Rocca: “Io sono arrivato al capolinea, mi devo vergognare di dirlo? Hanno capito da persone intelligenti che non ce la faccio, non sto bene. Ieri ho vomitato, non sono più io. Mi isolo sempre di più, ho scatti di nervosismo frequenti”. Un comportamento pusillanime: perché non ha fatto atto gladiatorio e si è ritirato? Per non pagare la penale e Emanuela Tittocchia lo sottolinea: “Parlo piano perché gli spioni mi sentono, ma non è corretto che uno si faccia mettere in nomination se non ce la fa più, si deve ritirare”. Sui titoli di coda, Gilles Rocca fa un appello: “Alle persone che mi vogliono bene, per favore fatemi tornare a casa, per favore”. Anche quelle che non lo amano, lo rispediranno per direttissima tra le braccia di santa Miriam.

