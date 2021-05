Isola dei Famosi, caso nominati e polemica su Gilles Rocca. I naufraghi se la prendono con Miryea Stabile

Giada Oricchio 01 maggio 2021 a

Miryea Stabile vittima o carnefice dell’Isola dei Famosi 2021? Lei smentisce i naufraghi, Angela Melillo piange e Valentina Persia l’accusa: "Ha fatto un'infamata". Durante le nomination dell’ultima puntata, Miryea ha smascherato i compagni d’avventura sostenendo che Gilles Rocca aveva chiesto loro di essere nominato perché voleva andar via. Angela Melillo, Francesca Lodo, Valentina Persia e lo stesso Gilles le hanno dato della bugiarda.

In studio è stato caos: Tommaso Zorzi gli ha detto che erano patetici e Ilary Blasi ha perso la pazienza. Finito lo show, gli isolani sono tornati a “Playa primitiva” e Angela è scoppiata a piangere: “Basta, non ce la faccio più, troppe scorrettezze, sono stanca. Vedo cose brutte. Se faccio certe cose le faccio con il cuore perché le penso veramente” ha detto a Gilles e Francesca, corsi a consolarla. Miryea si è avvicinata credendo che fossero lacrime di gioia per la lettera del fidanzato, ma Angela: “No, sono inca**ata, non ti voglio parlare” e la Lodo le ha spiegato: “Hai fatto passare me e Angela per bugiarde, come se ci mettessimo d’accordo su chi nominare. Quando sei accusata ingiustamente perdi le staffe. E a me Gilles non l’ha chiesto”, ma la Stabile è rimasta della sua opinione ribadendo di aver semplicemente riportato una vicenda accaduta davvero. Anche Valentina Persia ha voluto dire la sua: “Miryea l’ha fatto per tattica, l’ha fatta sporca e non puoi capire quanto mi rode. E’ un’infamata. No comment”.

La Stabile è tornata dalla Melillo per ripetere che non capiva le sue lacrime e Gilles Rocca ha urlato: “Sei bugiarda, bugiarda. Non mi parlare, non mi rivolgere la parola perché non mi piaci proprio. Ti posso chiedere di non parlarmi finché staro qua? Per me non esisti più, dietro questa finta ingenuità, c’è un’abile stratega” e la ragazza: “Lo ripeto, sei andato da tutti a dire di nominarti dando la stessa motivazione. Io ho solo detto la verità”, "La tua verità! Non la verità assoluta” ha replicato Angela. Su “Playa arrivista”, invece, i naufraghi hanno difeso la giovane naufraga: “E’ troppo grossa per essersela inventata”.

