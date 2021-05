Amici 20, Anna Pettinelli umilia Aka7even, sfuriata tremenda: "Ciuccio e presuntuoso, non rompere i co***i"

Giorgia Peretti 03 maggio 2021 a

a

a

La semifinale di Amici è alle porte e Anna Pettinelli vuole portare alla vittoria il suo Aka7even, a tutti i costi, anche a suon di insulti. Non è una novità per l’insegnate del talent di canale 5, che già nelle settimane scorse aveva brutalizzato il suo unico cantante in gara umiliandolo e definendolo “ciuccio e presuntuoso”, solo perché non condivideva le sue scelte. Stessa cosa è successa durante il daytime di lunedì 3 maggio, tra i due è avvenuto uno scontro piuttosto duro e questa volta il ragazzo non ha mandato giù gli insulti.

Lorella Boccia fa vedere la pancia. Cosa rivela a Silvia Toffanin

La Pettinelli in vista della semifinale ha assegnato un guanto di sfida tra Aka e Sangiovanni, sul brano “She”. Per la maestra questo pezzo rappresenta la canzone d’amore per eccellenza e confida nelle capacità del suo cantante per portare il punto alla squadra. Di diversa opinione è Aka che sembra dubbioso sulla scelta del brano che potrebbe addirittura favorire il suo avversario. Così chiede di poter parlare con la sua coach per spiegare le sue ragioni e eventualmente ritirare il guanto.

Rudy Zerbi esagera, la sfida ad Arisa è a luci rosse. Perché lei rifiuta l'intimo

La Pettinelli però non sembra aver gradito lo sfogo del ragazzo, non sopportando che vengano messe in discussione sue scelte: “Sei ciuccio e presuntuoso” risuona il refrain. “Secondo te io sono una pazza? Pensi che faccio le cose a ca**? Scrivi e non rompere i cog**i”.

“Vergognati” Zerbi è una furia nello scontro con la Pettinelli. Maria De Filippi zittisce tutti

Il timore di Aka7even è quello di non riuscire ad aggiudicarsi il punto davanti alla giuria ma durante lo sfogo della sua maestra resta in silenzio. Più tardi però si sfoga con i suoi compagni in casetta, Giulia Stabile e Sangiovanni, lamentandosi del comportamento della sua insegnate: “Sta cosa mi manda in bestia. Mi manda in bestia. Io presuntuoso? Per dire la mia devo essere presuntuoso? Mi sto trattenendo. La cosa che ha saputo dire è ciuccio e presuntuoso. Non posso più dire la mia. Non mi ha lasciato parlare e mi ha detto che sono ciuccio e presuntuoso. Presuntuoso non lo tollero, neanche mia mamma in 20 anni me lo ha mai detto. È la seconda volta che me lo dice”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.