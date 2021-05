Amici 20, Samuele Barbetta è eliminato. Maria De Filippi con la voce rotta e il retroscena sul provino

Giorgia Peretti 02 maggio 2021 a

Samuele Barbetta è l’eliminato della settima puntata di Amici 20. Il ballerino di Veronica Peparini ha perso al ballottaggio finale contro Alessandro Cavallo ed è stato costretto ad arrestare la sua corsa verso la fase finale del programma. Samuele ha da subito riconosciuto di aver affrontato il serale con il freno a mano tirato, perché in difficoltà con le coreografie assegnate dalla produzione: “Il problema è che io non sono al livello di quelle coreografie, faccio fatica a fare le cose che fanno gli altri. Loro tre sono ballerini, non parliamo di versatilità e lo sono più di me. Però sono più preparati in un contesto del genere, tengono in alto di più quello che è il Serale. Io faccio più fatica” racconta a Sangiovanni. Come di consueto il momento dell’eliminazione si svolge in casetta nella ventesima edizione di Amici, ma questa volta anziché esserci entrambi i ballerini a rischio, con Samuele c’era Giulia Stabile, in lacrime. Maria De Filippi ha scelto di parlare a tu per tu con Samuele senza Alessandro per mantenere il momento più intimo. Ma affianco a lui resta Giulia, tra i due ballerini c’è una forte amicizia che si è andata a fortificare durante la permanenza nel talent come racconta la stessa ballerina a Maria.

Samuele ha confessato di avere dei rimpianti su come ha affrontato questa avventura, e complice il fatto che sentiva di essere l’eliminato della puntata, assieme a Maria, ha ricordato il giorno del casting. “Uno dei giorni più intensi della mia vita. Mi hai preso da parte, mi hai detto quelle cose ed eri così interessata… Il provino successivo è andato ancora meglio, ti sei interessata ancora di più. Ai miei amici ho detto ‘Anche se non mi prendono, a Maria sono piaciuto’. Ricordo che ti ho detto che era stato un onore e tu mi hai detto ‘Anche per me’. Mi bastava quello” -racconta Samuele che non smette di ringraziare la conduttrice per avergli dato l’opportunità di mettere in scena le sue coreografie. Poi Maria le chiede di svelare il retroscena del cancello: “Era il terzo provino. Io stavo tornando a casa un po’ giù di morale pensando fosse andato male. Ma poi ti sei fermata con la macchina, hai tirato giù il finestrino e mi hai rassicurato dicendomi che era andato bene”.

La De Filippi a questo punto gli comunica di essere eliminato, e con la voce rotta ha ribadito tutta la sua stima per il ballerino: “Il fatto che tu esca stasera non ti toglie niente. Voglio che tu capisca che non dipende da te, non devi mettere in discussione te stesso. Amici è un programma che non può rispettare l’unicità di un ballerino. Ha una varietà di danza, però non toglie l’unicità al ballerino e non toglie la tua. Dipende dalla struttura del programma, non dipende dalla tua non unicità”.

Infine, non sono mancati i ringraziamenti: “Se non ci fossi stata tu forse non sarei nemmeno entrato. Sei stata la mia prima fan qua dentro. Ma quello che ho fatto qui dentro è difficile da realizzare. Ogni volta che succedeva qualcosa di bello era merito tuo”.

