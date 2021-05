Amici 20, Rudy Zerbi è una furia contro Anna Pettinelli “Vergognati”. Anche Maria De Filippi la zittisce

Giorgia Peretti 02 maggio 2021 a

Scoppia la polemica nella settima puntata del serale di Amici 20. I protagonisti indiscussi di questa edizione del talent di Canale 5 sono senza dubbio i professori, che con liti e siparietti rubano la scena ai concorrenti in gara. Lo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, si accende nella puntata di sabato 1° maggio, a causa delle diverse visioni di concepire la musica. Durante l’ultima manche si ripropone la sfida tra Sangiovanni e Aka7even, cantanti rispettivamente della squadra di Zerbi e della Pettinelli. Un duello tanto atteso visto i precedenti, durante la fase serale i due vengono più volte messi in competizione perché entrambi in grado di scrivere le famigerate “barre”. E ormai la competizione tra Sangiovanni e Aka7even sembra si stia trasformando in una sfida tra professori. Infatti, l’oggetto della contesa sono proprio le rime dei loro pupilli. Nel corso della settima puntata però a causa delle barre divampa la polemica in studio e come al solito a finirci di mezzo sono gli allievi della scuola. Rudy Zerbi ha più volte punzecchiato la Pettinelli per sottolinearle la banalità delle barre di Aka, arrivando ad accusarlo di plagio. Secondo il prof di canto, Aka7even avrebbe copiato una canzone di Frah Quintale, dal titolo Si, Ah.

Così, dopo l’ennesimo incasso la conduttrice radiofonica ha deciso di passare al contrattacco: “Ora basta! Mi sono stufata di sentire che solo Sangiovanni scrive bene, ho preso tutti i testi da lui scritti per vedere se c’erano delle incongruenze o frasi banali.”

Infatti, sul palco di Amici, la Pettinelli ha portato un libro con su scritto “Il libro nero delle barre”, ovviamente il volume conteneva solo le barre di Sangiovanni. Qui la prof. sceglie di leggere alcune frasi delle canzoni del cantante di Rudy, che a detta sua sarebbero banali: “ho pure idea che tra uomini e donne non c’è differenza”. Non fa in tempo nemmeno a finire di leggerla che Zerbi sbotta furioso contro la Pettinelli al grido di “vergogna”: “Vergognati! È un tema talmente importante che in questi giorni al Governo si sta discutendo solo di questo”. Dopo la prima barra, arriva la seconda: “e quando ti guardo mi affascini più dello Stato italiano”. A questo punto la De Filippi decide di far parlare il diretto interessato, nonché autore di quelle parole. Quindi Sangiovanni cerca di rispondere così: “La prima non la trovo banale. Anzi penso che al giorno d’oggi sia giusto fare chiarezza”. Ma la Pettinelli continua ad interromperlo andandogli sopra con la voce. Un gesto che non sfugge a Queen Mary, che da brava mamma chioccia dei suoi ragazzi scoppia contro la prof. e la zittisce: “Anna lascialo parlare! Tu non fai parlare mai nessuno”.

