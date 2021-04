Isola dei Famosi, "non rompere più le pa**e". Isolde Kostner sbrocca contro la naufraga

Giada Oricchio 29 aprile 2021 a

a

a

Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2021: Isolde Kostner sbrocca e i “primitivi” l’accusano di essere poco sportiva. Ilary Blasi ha diviso i naufraghi in due spiagge: quella degli arrivisti e quella dei primitivi e la rivalità serpeggia fosse anche solo per un tronco spostato. Ma la vera spina nel fianco degli “arrivisti” è Manuela Ferrera che secondo Rosaria Cannavò è una “rompico***ona che dorme tutto il giorno”.

Beatrice Marchetti all'Isola, è quasi censura. Via il costume, lì solo foglie di palma

L’ex meteorina di Emilio Fede ha deciso che vuole la sua razione di cocco tutta insieme e non giorno per giorno: “Di diritto mi spetta un cocco e mezzo e sono liberissima di prenderlo, se gli altri vogliono dividerseli problemi loro”, ma la richiesta ha scatenato l’ira di Awed: “Ogni due ore caccia fuori un problema nuovo” e Rosaria: “Si lamenta di tutto, una volta sono le palme, un’altra la sabbia”.

I compagni, sfiniti dalla discussione, hanno messo ai voti la proposta e la maggioranza le ha dato il via libera. Isolde Kostner però le ha detto chiaro e tondo: “Prendilo però dopo non romperci più le pa**e. Basta! Conoscendoti ho paura che lo mangi tutto oggi e da domani rimani senza cocco”. La Kostner non sa che il vecchio gruppo, da cui è stata mandata via per volere di Francesca Lodo, le sta facendo un pesante taglia e cuci.

L’ex velina ha rivelato che Isolde, prima di aggregarsi ai nuovi arrivati, le ha fatto il gesto della pistola come a dire che l’aveva messa nel mirino e Angela Melillo: “Nemmeno a me è piaciuto il suo comportamento. Ho visto un’Isolde diversa, meno trasparente. Che poi è strano che una persona così sportiva… la sportività è un valore aggiunto e per lei non è così… bene scoprire come sono veramente le persone. Comincio a vederla con un altro occhio” e Valentina Persia: “Dopo la puntata era preoccupata solo dei cactus che era andata a prendere, non ha mostrato dispiacere per dover abbandonare lo storico gruppo”. Doveva festeggiare la cacciata?

Intanto Gilles Rocca sembra arrivato a fine corsa: “Sono completamente scarico e privo di motivazione – ha detto a Awed -. La cosa che non reggo è la lontananza dalla fidanzata, ho voglia di tornare dall’amore della mia vita. Adesso per me è una priorità tornare a casa e farmi una famiglia però se Miriam venisse in studio e mi dicesse di non mollare, cambierebbe tutto”.

Gilles Rocca fa svenire Ilary Blasi, all'Isola dei Famosi finisce male anche con la fidanzata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.